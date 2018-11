New Hanover

Was sind die typischen Lebensräume einer bestimmten Fischart? Welche Köder mögen sie am liebsten? In welchem Gewässer finde ich den Fisch, den ich fangen will? All das sind Fragen, die sich ein Angler im realen Leben stellen muss.

Aber auch im Videospiel Red Dead Redemption 2 (kurz: RDR 2) sind Angelkünste gefragt. Für alle Nicht-Hobbyangler haben wir in diesem Guide alles, was Sie zum Angeln in Red Dead Redemption 2 wissen müssen, zusammengestellt.

Angeln in Red Dead Redemption 2

Beim umfangreichen Western Epos Red Dead Redemption 2 handelt es sich natürlich nicht um eine Angelsimulation. Aber RDR 2 geht weiter ins Detail als so manch anderer Open-World Titel mit Angel-Feature. Mehr als ein paar simple Tasteneingaben wird Ihnen das Angeln trotzdem nicht abverlangen. Dennoch gibt es ein paar Dinge beim Angeln zu beachten.

Übrigens: Wem das traditionelle Angeln nicht liegt, der kann die Fische auch einfach erschießen. Das ist jedoch weder leichter, noch macht es sonderlich viel Spaß.

Angeln in Red Dead Redemption 2: Grundlagen und Steuerung

Zum Angeln muss man zunächst die Angel herausholen. Dazu öffnet man das Radmenü und wählt die Angel aus. Mit gedrückter L2 (PS4), bzw. LT (XBox One) Taste bringt man Protagonist Arthur Morgan in Position. Um die Angel auszuholen, zieht man zunächst R2/RT an und lässt sie im Anschluss wieder los. Nun heißt es abwarten.

Hat ein Fisch angebissen, bekommt man diesen durch einen schnellen Tastendruck erneut auf R2/RT an den Haken. Natürlich wird sich der Fisch nicht ohne Gegenwehr fangen lassen und wild hin und her schwimmen, um zu entkommen. Um die Kontrolle zu behalten, muss der Spieler mit dem linken Analogstick die Angelrute immer in die entgegengesetzte Richtung neigen.

Wichtig: Die Angelrute darf währenddessen nicht eingeholt werden, denn dadurch kann sie reißen. Erst, wenn der Fisch eine Pause einlegt, ist die Gelegenheit dafür gekommen. Dann muss man schnell den rechten Analogstick im Uhrzeigersinn drehen, um den Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Reicht das Zeitfenster nicht aus und der Fisch fängt erneut an zu kämpfen, sollte das Einholen unterbrochen werden.

Tipp: Wenn Sie den Analogstick zwischendurch immer wieder nach unten neigen, ziehen Sie die Angelrute nach oben und können dann die Schnur ein Stück einholen. Das wird den Fisch zusätzlich schwächen und ist insbesondere bei größeren Exemplaren hilfreich.

Ziehen Sie so den Fisch Stück für Stück aus dem Wasser, bis Sie ihn herausnehmen können. Der Fisch kann nun entweder als Nahrung dienen, in der Tasche aufbewahrt oder verkauft werden. Darüber hinaus können Sie einen gefangenen Fisch auch wieder freilassen, um etwas Ehre zu erhalten.

Aber welche Fische kann man in Red Dead Redemption überhaupt fangen? Hier finden Sie eine Übersicht aller Fische.

Angeln in Red Dead Redemption 2: Die Köder im Überblick

Köder gehören in Red Dead Redemption 2 zum Angeln wie die Munition zum Schießen: Auf die richtige Wahl kommt es an. Nicht jeder Fisch mag den gleichen Köder.

Es reicht also nicht aus, zu wissen, wo sich eine bestimmte Fischart finden lässt. Ebenso wichtig zu beachten ist, was diese am liebsten futtert. Köder können entweder für Geld gekauft, oder selbst hergestellt werden.

Da sich die Köder nach Benutzung verbrauchen, sollte man sich vorher gut überlegen, welchen man zum Angeln wählt. Ist eine Fehlentscheidung bei den einfacheren Ködern noch verzeihlich, so kann der Verlust eines seltenen Köders schon sehr frustrierend sein.

Da kann es schon sinnvoll sein, einen künstlichen Köder zu kaufen. Diese sind zwar teurer, können dafür aber mehrfach verwendet werden.

