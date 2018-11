New Hanover.

Es ist nun acht Jahre her, dass Red Dead Redemption veröffentlicht wurde. Das Open-World Action-Adventure überzeugte schon damals mit herausragender Grafik und den zahlreichen Aktivitäten, die dem Spieler das Leben im wilden Westen hautnah vermitteln sollten.

Nun folgt Red Dead Redemption 2 als offizieller Nachfolger vom Entwickler Rockstar Games aus den USA und löst einen regelrechten Hype in der Videospielszene aus. Was verbirgt sich dahinter?

Was ist Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 ist ein Videospiel, genauer gesagt ein Open-World Action-Adventure im späten wilden Westen.

Es knüpft an den Vorgänger aus dem Jahre 2010 an, spielt als sogenanntes Prequel jedoch vor den Ereignissen des ersten Teils.

Der Anglizismus “Open-World” meint bei Videospielen eine frei begehbare, offene Spielwelt. Der Spieler kann nahezu jeden Winkel frei erkunden. Beispiele hierfür sind Titel wie Rise of the Tomb Raider oder Skyrim.

Hinter dem Western-Hit stehen Sam und Dan Houser, die Gründer des weltbekannten Entwicklerstudios Rockstar Games.

Das wurde, neben Red Dead Redemption, vor allem durch GTA 5, als eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, zu einem der bedeutendsten Entwicklerstudios der Videospielbranche.

Red Dead Redemption 2 - Warum der Hype?

Warum wird ausgerechnet um Red Dead Redemption 2 gerade so ein Hype gemacht?

Zum einen weiß man in der Videospielszene, wofür Rockstar Games bekannt ist: riesige, offene Spielwelten, die dem Spieler das Gefühl von Freiheit vermitteln.

Zum anderen wird diese riesige Spielwelt wiederum mit großer Liebe zum Detail befüllt.

Andere Open-World-Spiele wie die Assassins-Creed-Titel, Fallout 4 oder Mad Max quälten die Spieler zum Teil mit geistlosen Routineaufgaben und unbrauchbaren Schätzen.

Diese stillen vielleicht den Komplettierungs-Wahn, bieten aber eben keinen oder geringen spielerischen Mehrwert.

Red Dead Redemption 2 sticht mit einer offenen Spielwelt aus der Masse deshalb heraus, weil sie eben nicht nur riesig ist. Sie ist nicht nur schön anzusehen und lebhaft, sondern verblüfft vor allem durch die zahlreichen Aktivitäten, denen man als Spieler nachkommen kann.

Über die gesamte Landkarte begegnet dem Spieler Einzigartiges: Von geheimen Verstecken, über diverse fremde NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) mit unterschiedlichen Anliegen bis hin zu den zahlreichen Ortschaften und größeren Städten. Überall gibt es etwas zu entdecken und die Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt.

Red Dead Redemption 2 bietet nahezu ausufernde Freiheit

Wie Eingangs schon erwähnt, ist Entwickler Rockstar Games für seine ausufernden Projekte bekannt: So will jeder Winkel in Red Dead Redemption 2 entdeckt werden - der Spieler soll das Gefühl bekommen, überall etwas erleben zu können.

Die Detailverliebtheit geht dabei manchmal zum Teil sogar etwas zu weit. Tiere zu jagen und zu häuten, um mit den gewonnenen Pelzen und Fellen zu handeln oder seine Ausrüstung zu verbessern, gab es bereits bei anderen Spielen.

Die visuelle Darstellung gab es so zuvor jedoch noch nicht und mag bei zartbesaiteten Spielern zuweilen Unbehagen auslösen.

Diese Detailverliebtheit zieht sich durch das gesamte Spiel: Nimmt der Spieler ein Bad, so muss dieser fürs Waschen jedes einzelnen Körperteils verschiedene Knöpfe drücken.

Red Dead Redemption 2 liefert unzählige Aktivitäten und unbegrenzte Möglichkeiten

Man kann zum Fotografen gehen, ein Bad nehmen, sich beim Barbier den Bart stutzen lassen, Zeitung lesen, Poker, Blackjack oder Domino spielen, sowie spektakuläre Bühnenshows besuchen.

Wem all das noch nicht genug ist, der kann seine Zeit auch etwas klischeehafter verbringen und in Western-Manier Five-Finger-Fillet spielen, Bar-Schlägereien anzetteln, Züge und Banken überfallen oder Jagen gehen.

Die Aufzählung ließe sich noch eine Weile lang fortführen. Alles in zeitgenössischem Western-Stil und zumeist auch mit Folgen für den weiteren Spielverlauf.

Bei all den Möglichkeiten begegnet der Spieler unweigerlich den zahlreichen Bewohnern des Spiels. In Red Dead Redemption 2 kann man jede Person über ein Menü begrüßen - oder verärgern.

Allerdings fährt man mit der freundlichen Art meist besser: Red Dead Redemption 2 bietet dem Spieler zwar die Freiheit, den Rüpel heraushängen zu lassen, bestraft diesen allerdings auch mit den Konsequenzen.

Schlägt man zu oft über die Strenge, etwa mit Schlägereien oder gar Schießereien, steht ziemlich schnell der hiesige Sheriff auf dem Plan und setzt ein Kopfgeld auf den Spieler aus.

Dann ist das Betreten von Städten quasi nicht mehr möglich und das Abschließen von Aufgaben wird zur Farce.

Red Dead Redemption 2 - Ein Videospiel mit Bildungsauftrag?

Die Handlung ist ein weiteres Herausstellungsmerkmal des Spiels. Red Dead Redemption spielt im Jahre 1899 - in einer Zeit, die das Ende des wilden Westens markierte.

Durch die zunehmende Industrialisierung auf US-amerikanischem Boden werden Outlaws und gesetzlose Revolverhelden von der Regierung nicht länger geduldet.

Der Spieler bekommt also, wenn auch nur am Rande, ein schönes Stück Geschichtsunterricht mit auf den Weg - eingebettet in eine packende Handlung und erzählt durch starke Charaktere.

Und obwohl die Schauplätze, wie etwa “New Hanover” fiktiv sind, besticht Red Dead Redemption 2 immer wieder durch historische Korrektheiten.

So ist etwa die durch die Regierung beauftragte Pinkerton National Detective Agency im Spiel eine echte Organisation. Die Detektivagentur wurde im Jahr 1850 von Allan Pinkerton gegründet und bietet private Polizei-, Detektiv- und Sicherheitsarbeit an.

Die Handlung von Red Dead Redemption 2 - Zwischen knallhartem Outlaw und getretenem Hund?

Ohne zu viel verraten zu wollen: Der Spieler übernimmt die Rolle von Arthur Morgan, einem Mitglied der Van de Linde Bande.

Bei der Bande handelt es sich um klassische, amerikanische Outlaws wie man Sie kennt: mit Drei-Tage-Bart, Hutkrempe im Gesicht und finster drein blickender Miene.

Angeführt vom Namensgeber Dutch Van Der Linde geht die gesetzlose Bande auf Raubzüge, wie man es eben von den alten Western-Klassikern gewohnt ist.

Übrigens: Fans des Vorgängers dürfen sich über ein Wiedersehen freuen. John Marston, Protagonist aus dem Vorgänger, ist als Mitglied der Bande wieder mit von der Partie, wenn auch diesmal nicht als Hauptakteur des Spiels.

Mit den Pinkertons im Nacken befindet sich die Bande dauerhaft auf der Flucht vor der Regierung und wird vom Jäger zum Gejagten.

Mit dem Ende des wilden Westens erlebt der Spieler hautnah den Zerfall der Bande und es tut sich ein interessanter Perspektivwechsel auf.

Denn trotz der grauenhaften Verbrechen, die das Spiel nebenbei bemerkt nicht versucht schönzureden, beginnen die Bandenmitstreiter dem Spieler unweigerlich ans Herz zu wachsen.

Red Dead Redemption 2 benötigt anfangs zwar eine gewisse Anlaufzeit, inszeniert den Zerfall der Van der Linde Bande dann aber packend und dramatisch.

Im Gegensatz zu Grand Theft Auto, das bewusst satirisch überspitzt mit der Gesellschaft abrechnet, kommt Red Dead Redemption 2 etwas empfindsamer daher.

Red Dead Redemption 2 - Der Hype ist berechtigt

Red Dead Redemption 2 ist also mehr als stumpfes Western-Geballer. Auch wenn dieser Punkt natürlich in dem Spätwestern nicht zu kurz kommen darf: Red Dead Redemption 2 ermöglicht es dem Spieler in die Welt des Wilden Westens einzutauchen und unzählige Spielstunden in der fast schon zu detailverliebten Spielwelt zu verbringen.

Ob der gelungenen Haupthandlung des Spiels, der vielschichtigen Charaktere, der wunderschönen, offenen Spielwelt mit unzähligen Möglichkeiten und Kuriositäten - der Hype um Red Dead Redemption 2 kommt nicht von ungefähr und ist möglicherweise auch für Nicht-Western-Fans einen Blick wert.

Ob Red Dead Redemption 2 zum Game of the Year gekürt wird, steht noch nicht fest, denn die Konkurrenz ist groß in diesem Jahr. Titel wie Call of Duty Black Ops 4, Battlefield V, NBA 2K19 und Far Cry 5 stehen hoch im Kurs. Gute Chancen hat das Western-Epos jedoch allemal.

Derzeit ist Red Dead Redemption 2 für PS4 und XBox One erhältlich. Es ist noch unklar, ob der Konsolenhit auch für den PC erscheinen wird.

Von RND/tr