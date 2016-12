Berlin. Bilder und Textnachrichten können in der App mit bis zu 16 Freunden geteilt werden. Wie bei Snapchat üblich, löschen sich die Inhalte nach 24 Stunden automatisch. Von Freunden gesendete Inhalte kann man sich zweimal anschauen, anschließend lassen sie sich nicht mehr anzeigen. Auch diese Flüchtigkeit kennen Snapchat-Nutzer schon.

Kooperation mit Shazam

Neu können Snapchat-Nutzer nun auch herausfinden, welches Lied sie gerade im Radio hören. Die Musikerkennungsapp Shazam kooperiert dafür mit dem Anbieter.

Nutzer von Snapchat müssen demnach den Kamerabildschirm gedrückt halten, wenn in ihrer Umgebung Musik läuft. Dann startet die Erkennung. Identifizierte Musiktitel und Künstler können danach in der App auch an Freunde weitergeschickt werden.

So werden Gruppenchats erstellt:

Um das Gruppen-Feature zu nutzen, muss das Smartphone über die neuste Version von Snapchat verfügen.

Ein Gruppenchat kann mit jedem neuen Snap oder durch das Sarten eines neuen Chats erstellt werden. Ist der Snap fertig, braucht man nur auf den blau-weißen Pfeil zu tippen. Nun kann man unter den Optionen eine Gruppe erstellen –und den Snap an Freunden senden.

Von RND/dpa/abr