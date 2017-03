Hannover. Die Kommunikation über Whatsapp ist für viele der über eine Milliarde Nutzer der Messenger-App fester Bestandteil des Alltags. Ob in Gruppen oder in Einzel-Chats – kurze Gespräche werden über Whatsapp abgewickelt. Aber nicht nur das. Auch der Austausch lustiger, aber unwichtiger Daten hat mittlerweile Einzug gefunden. Ein Katzenvideo hier, Bilder des neusten Paar Schuhe für die Mädels-Gruppe dort – bei Whatsapp sind dem Austausch von Medien kaum Grenzen gesetzt. Doch braucht man all diese Fotos, Videos, GIFs oder Sprachnachrichten auf seinem Handy? Wohl eher nicht. Irgendwann ist der Witz erzählt – der Speicher bleibt aber trotzdem voll – manche würden sagen „zugemüllt“. Hier will Whatsapp jetzt Abhilfe schaffen.

Musste man zuletzt in jedes einzelne Gespräch gehen, um Daten zu löschen, bietet der Messenger jetzt einen kürzeren Weg an. Über „Einstellungen“, „Daten- und Speichernutzung“ und „Speichernutzung“ wird einem aufgelistet, welche Gruppe oder welcher Chatpartner am meisten Speicherplatz belegen, sozusagen die interne „Whatsapp-Hitliste“ anführt. So weit nichts Neues. Jetzt ist es allerdings möglich, die jeweiligen gespeicherten Inhalte zu verwalten. Mit einem Klick auf den entsprechenden Chatpartner wird unterteilt, wo die Speicherkiller sitzen. Aufgeführt werden „Text“, „Kontakte“, „Standorte“, sowie „Fotos“, „GIFs“, „Videos“, „Sprachnachrichten“ und „Dokumente“.

Was der Nutzer schlussendlich löscht, bleibt allerdings ihm überlassen. Dafür bietet Whatsapp NOCH keine Lösung.

Von RND/fw