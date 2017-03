Leipzig. Wie nimmt man eine Spielkonsole mit nach draußen? Bisher gab es darauf nur zwei Antworten. Die eine ist unpraktisch: Playstation, Fernseher und Kabeltrommel in den Garten tragen. Die andere ist enttäuschend: Zum Spielen unterwegs gibt es kleine, schwache Geräte wie das 3DS.

Nintendos Switch soll Konsole im Wohnzimmer sein, aber auch Begleiter im Urlaub oder auf dem Weg zur Arbeit. Wie das funktionieren soll, sehen Sie in der Bildergalerie. Zur Bildergalerie

Nun präsentiert Nintendo einen dritten Weg. Die Switch, erhältlich ab dem 3. März, sieht aus wie ein Tablet. Zu Hause steckt sie in einer Dockingstation und funktioniert wie eine normale Heimkonsole. Das Spiel läuft auf dem Fernseher, gesteuert wird mit einem kabellosen Gamepad. Aber bei Bedarf wird das Gerät wie durch ein Fingerschnippen mobil. Das Tablet wird aus seinem Dock gezogen, die beiden Teile des Gamepads werden links und rechts wie kleine Ohren an den großen Touchscreen gesteckt. Und das Spiel läuft ohne Unterbrechung auf dem mobilen Gerät weiter.

Stark genug für flüssige HD-Grafik

Der Wechsel vom großen auf den kleinen Bildschirm funktioniert verblüffend einfach. Das Umschalten gelingt in Sekunden, auch bei aufwendigen Spielen. Und das ist eine große Leistung. Die Technik normaler Konsolen passt nicht einfach in ein kleines Gehäuse; sie ist zu groß, läuft zu heiß und frisst zu viel Strom. Erst seit Kurzem sind mobile Chips schnell genug für moderne Spiele. Die Switch kommt zwar an die Leistung anderer moderner Konsolen nicht heran. Aber sie ist stark genug für flüssige HD-Grafik und für weit offene Spielwelten.

Nintendos Innovation ist keine Luftnummer. Immer mehr Menschen spielen. Allein in Deutschland sind es laut Branchenverband BIU 34,3 Millionen. Und die setzen sich nicht alle extra vor eine leistungsstarke Kiste daheim. Tablets und Smartphones geben den Ton an. Menschen tragen Bildschirme jederzeit und überall mit sich herum. Für viele Spiele reicht der kleine Touchscreen völlig aus. Aber Konsolen und Computer haben nicht ohne Grund treue Fans: Hier sieht die Grafik schöner aus, hier ist die Steuerung präziser. Wenn der Held einen Sprung genau landen, wenn das Rennauto die Ideallinie finden soll, dann sind Joysticks und echte Knöpfe unverzichtbar. Für Fans von Action, von großen Geschichten, von Simulationen sind Smartphones nur die zweite Wahl.

Hoher Preis und wenige Titel zum Start

Die Switch ist streng genommen nicht der erste Hybrid zwischen Handheld und Heimkonsole. Aber sie ist der erste, der einfach klickt. Das Design der Konsole überzeugt. Die Controller liegen gut in der Hand. Die Spiele sehen schön und scharf aus. Die Technik wirkt robust. Besonders stark wirkt die Konsole im Vergleich zu ihrem Vorgänger. Die Wii U war ein ausgewachsener Flop. Sie hatte einen originellen, aber klobigen Controller mit Touchscreen. Und auf dem zusätzlichen Bildschirm passierte wenig. Kaum ein Spiel hatte eine zündende Idee, wozu er gut sein sollte. Dazu wirkt das weiße Plastik der Wii U im Vergleich zur Switch erschreckend billig – wie ein Spielzeugtelefon neben einem iPhone. Mit einer Switch können sich auch Erwachsene in die Öffentlichkeit trauen. Und sie werden sich dabei nicht langweilen. Denn Nintendos Spiele gehören zu den besten der Welt. Der Konzern muss nicht mehr wie bisher separate Titel für Heim- und mobile Konsolen entwickeln. Wenn alle Aufmerksamkeit auf die Switch gerichtet wird, dann ist ein Strom bunter und familienfreundlicher Unterhaltung in Sicht.

Aber ein sicherer Hit ist die Konsole noch lange nicht. Der Spielestrom ist anfangs nur ein langsames Tröpfeln. Die Konsole startet mit wenigen Titeln, erst im Laufe des Jahres werden es nur mehr. Auch die Preise sind ein Hindernis. Die Konsole selbst ist mit rund 330 Euro teurer als die Konkurrenz. Eine Playstation 4 bleibt zwar zu Hause, aber sie bietet eine größere Spieleauswahl mit besserer Grafik für weniger Geld. Richtig teuer wird es bei Nintendo, sobald es an das Zubehör geht. Weitere Controller kosten je nach Modell bis zu 80 Euro. Das liegt auch an der ungewöhnlichen Technik: Die Gamepad-Hälften, im Nintendo-Sprech „Joy-Con“ genannt, sind jeder für sich ein Bewegungscontroller mit vielen Knöpfen und einem neuartigen, präzisen Vibrationseffekt. Aber happig ist der Preis trotzdem. Und dann stehen noch Spiele und Speicherkarten auf dem Einkaufszettel.

Fazit: Besser noch abwarten

Vielleicht sollten auch die Fans noch abwarten. Der Kauf einer brandneuen Konsole ist immer ein Risiko. Auch die Switch muss noch große Fragen beantworten. Die Batterie des Handhelds etwa soll je nach Spiel zwischen zweieinhalb und sechs Stunden halten. Überprüfen konnte das noch niemand. Der Speicherplatz der Konsole wirkt mit 32 Gigabyte sehr klein. Der Platzbedarf der Spiele ist noch unbekannt. Und die Konsole soll einen kostenpflichtigen Onlinedienst bekommen. Was der taugen wird, weiß keiner. Bis Weihnachten liegen die Fakten auf dem Tisch. Dann liegen dort auch gute Spiele, nicht zuletzt ein neues Jump‘n’Run mit Super Mario. Und dann ist die Switch vielleicht das Geschenk der Saison.

Switch: Nintendo startet Verkauf Nintendo hat am Freitag seine neue mobile Spielekonsole Switch auf den Markt gebracht. Bei der japanischen Elektronikkette Bic Camera in Tokio wurden in den ersten 30 Minuten nach Verkaufsstart allein 300 Geräte verkauft. Bis Ende März will Nintendo insgesamt zwei Millionen Stück absetzen. Einen Erfolg kann das Unternehmen gut gebrauchen: Mit seiner Konsole Wii U war das Traditionshaus bis zuletzt eher glücklos und hinter die Konkurrenz (Microsoft Xbox One und Sony Playstation) weit zurückgefallen. Nur 200.000 Geräte wurden zu Weihnachten letzten Jahres verkauft. Die Switch-Konsole gilt als großer Hoffnungsträger für Nintendo. Zu den ersten Spielen gehören unter anderem „Just Dance 2017“ von Ubisoft und „Breath of the Wild“ aus Nintendos Erfolgsserie „Zelda“.

Von Jan Bojaryn/LVZ/RND