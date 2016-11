Hannover. Am Freitagmittag präsentierte der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Eine Jury hatte sich für "fly sein" entschieden – und viele Menschen fragten sich erst einmal: Wer bitte spricht so?

Jedes Jahr frage ich mich: bin ich so weltfremd oder nur das Komitee, das das Jugendwort auswählt? #Jugendwort #niegehört — Pat (@patthespaghett) November 18, 2016

was ist #flysein für 1 Wort so vong Bedeutung her? — Juərgən (@DeuxMilles) November 18, 2016

Eyy digga, ich bin voll fly!

Was, High?

Nein fly.

Was hast'n du eingeworfen?

#flysein — Tin Lizzie (@Blechliesel) November 18, 2016

Manche erinnerten sich: "Fly sein" – das hatten sie doch irgendwo schon einmal gehört. Und auch schon gesehen.

"Fly sein" - hieß bei Reinhard Mey noch "Über den Wolken". #Jugendwort — Alexander Franz (@alexanderfranz) November 18, 2016

Wie Xavier Naidoo & Sabrina Setlur damals schon gesungen haben:



"Ich will fly sein. Fly wie der Wind, wenn er weht." #flysein — Simon Beeck (@simonbeeck) November 18, 2016

Manche wollten von der Jugend wissen: Sprecht Ihr wirklich so? Die Antworten waren eindeutig.

Liebe Jury bei @langenscheidt, hab gerade meine Schüler gefragt was #Flysein bedeutet. Die letzte Mathearbeit war ertragreicher. #Jugendwort — Benjamin Schorg (@BSchorg) November 18, 2016

Als die Abstimmung für das Jugendwort 2016 begann, hatte ich meinem Sohn die Liste gezeigt. Was hat der gelacht! #Jugendwort — Jens-Peter Endgegner (@bariton76) November 18, 2016

Auch aus einem anderen Grund wunderten sich die Nutzer über die Entscheidung der Jury – nicht nur, weil die Jugend selbst das Wort offenbar gar nicht verwendet. Sondern auch, weil in einer Online-Abstimmung andere Begriffe vorne lagen: zum Beispiel "isso" und "Tindergarten".

99% sagen #Isso. Im Voting liegt es vorne, aber die Jury wählt #flysein als #Jugendwort. Und dann sagen, Jugendsprache versteht man nicht... — Was mit Fabian (@WasmitFabian) November 18, 2016

Aber was soll's. Vielleicht lässt sich das Wort auch gut in den Alltagssprache einbauen. Die ersten Versuche gibt es schon. Das also ist "fly sein"?

1nigkeit und swag und flyheit #Jugendwort — Grandma Flash (@BierhalsensMax) November 18, 2016

Vielleicht wäre es aber auch das Beste, gar kein Jugendwort mehr zu betsimmen. Oder doch darüber abstimmen zu lassen.

#Jugendwort. Lasst die Wahl einfach sein. Sie ist peinlich wie ein Mathelehrer, der zu Rihanna tanzt. — Imre Grimm (@ImreGrimm) November 18, 2016

are/fw/wer