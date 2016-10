Schwalbach. Am Beginn der Pressemitteilung, die Samsung am Freitag per Email verschickte, steht noch einmal eine explizite Warnung: „Samsung Electronics hat klare Sicherheitshinweise für Nutzer des Galaxy Note7 veröffentlicht. Betroffene Kunden werden gebeten, sowohl alte Note7 als auch Austauschgeräte nicht weiter zu nutzen, ihre persönlichen Daten zu sichern und das Gerät auszuschalten.“

Der südkoreanische Elektronikriese kündigt zudem jetzt auch für Deutschland ein Rücknahmeprogramm an:

In Deutschland setzt Samsung gemeinsam mit Netzbetreibern und Handelspartnern ein Rücknahmeprogramm für das Note7 auf, welches die Rückgabe für Kunden so einfach wie möglich gestaltet. Kunden haben die Möglichkeit, ihr Galaxy Note7 im Austausch gegen ein Galaxy S7 oder S7 edge zurückzugeben. Dabei wird die Preisdifferenz erstattet. Alternativ ist die Rückgabe des Note7 gegen Rückzahlung des Kaufpreises möglich.

Die Kunden werden gebeten, sich zur Rückgabe des Note7 direkt an den Einzelhändler oder Mobilfunkanbieter zu wenden, bei dem sie ihr Gerät erworben haben. Über das Rücknahmeprogramm informiert Samsung seine Kunden auf einer eigens eingerichteten Website sowie auf weiteren Kanälen.

In Deutschland sind vor allem Kunden mit Vorbestellungen betroffen

Samsung hatte die Auslieferung des Note7 aus Sicherheitsgründen zeitgleich zum Marktstart am 2. September gestoppt, sodass das Rücknahmeprogramm in Deutschland vor allem Kunden betrifft, die das Gerät vorbestellt hatten.

David Lowes, Chief Marketing Officer Samsung Electronics Europe, wendet sich noch einmal an alle Kunden:

“Unsere oberste Priorität hat die Sicherheit unserer Kunden – aus diesem Grund bitten wir alle Kunden, ihr Note7 nicht weiter zu benutzen, ihre persönlichen Daten zu sichern und das Gerät auszuschalten.

Wir bedauern zutiefst, dass das Note7 nicht dem hohen Qualitätsstandard entsprochen hat, den unsere Kunden und Partner von uns erwarten. Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld während der letzten Wochen und möchten für die Unannehmlichkeiten ausdrücklich um Entschuldigung bitten.

Wir verpflichten uns auch weiterhin, gemeinsam mit den zuständigen Behörden, alle nötigen Schritte zur Lösung der aktuellen Situation zu unternehmen. Momentan konzentrieren wir uns darauf, sämtliche Note7 zurückzunehmen, um ein etwaiges Sicherheitsrisiko für unsere Kunden bestmöglich zu minimieren und etwaige Unannehmlichkeiten für unsere Kunden möglichst gering zu halten. Für Kunden in Deutschland, die Fragen hierzu haben, haben wir unter der Nummer 06196 934 0 262 eine telefonische Hotline eingerichtet und informieren fortlaufend auf unserer Website.“

Von RND/dk