Los Angeles. Donald Trump ist ein Präsidentschaftskandidat, der polarisiert wie kaum ein anderer vor ihm. Nach der ersten TV-Debatte mit seiner Rivalin Hillary Clinton, in der die Umfragen von CNN zeigen, dass die Demokratin mit mehr als 60 Prozent der Stimmen gewonnen hat, haben auch die Hollywoodstars ein klares Votum für die Konkurrentin. So haben sie im Netz reagiert:

Katy Perry: „Donald Trump: FALLS sie gewinnt, werde ich sie unterstützen. Das richtige Wort heißt ‚WENN‘.“

Seth MacFarlane: „Ich habe in meinem Leben noch nie so viel herumstammelnde Inkompetenz von einem Präsidentschaftskandidaten gehört wie von Trump heute.“

I've never in my lifetime seen babbling incoherence on a Presidential debate stage like Trump is displaying tonight. I'm in a nightmare. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) September 27, 2016

Elizabeth Banks: „Ich glaube nicht, dass Trump weiss, was das Wort ‚Temperament‘ wirklich bedeutet.“

I don't think the word "temperament" means what @DonaldTrump thinks it means. #DebateNight — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) September 27, 2016

Jamie Lee Curtis: „Wenn es um Weltpolitik geht, klingt sie wie die Lehrerin und er wie der vorlaute Dummkopf aus der letzten Reihe.“

Talking about world issues, she sounds like the teacher & he, the loutish loser in the back row. @HillaryClinton #itrusther — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) September 27, 2016

Katy Perry: „Er erinnert mich an einen Frosch, der im Topf mit kochendem Wasser sitzt.“

This is like watching a frog sitting in water that is boiling slowly... #debates — KATY PERRY (@katyperry) September 27, 2016

Bette Midler: „Jetzt hat Trump auch noch die Stimmen der Übergewichtigen verloren…“

Oops, he just lost the overweight vote... — Bette Midler (@BetteMidler) September 27, 2016

Ein ganz besonderere Nachricht richtete Twitter-User just Geoff an die beiden Kandidaten:

MA Dabney ergänzte:

Dabei wirrkte Hillary auf Jimmy Donofrio ganz easy und entspannt:

Oder war es doch ein Knock-Out für Trump?

"Well Donald I know you live in your own reality" https://t.co/7U2o3xp0qR — BuzzFeed (@BuzzFeed) September 27, 2016

