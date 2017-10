So verfolgen Sie ihre Chatpartner live auf Whatsapp

Mountain View. Mit der neuen Whatsapp-Funktion „Live Location“ ist es möglich, den Standort seiner Kontakte in Echtzeit zu verfolgen. Das heißt: Wer sich also nun verabredet und den Standort mitteilt, muss nicht dort ausharren, sondern kann weitergehen. Die Funktion befindet sich hinter dem Anhang-Button (neben dem Texteingabe-Feld), über den auch Bilder, Videos und Sprachnachrichten versendet werden. Wenn in einer Gruppe mehrere Menschen ihre „Live Location“ mitteilen, erscheinen sie auf einer Karte. Die Übermittlung des Live-Standorts könne auch jederzeit gestoppt werden.

Die Aufenthaltsorte können für bis zu acht Stunden miteinander geteilt werden. Dabei seien die Ortsdaten komplett verschlüsselt und nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar, betonte Whatsapp-Manager Zafir Khan zum Start der Funktion am Mittwoch. Auch Whatsapp selbst oder Facebook hätten keinen Zugriff darauf.

Die Live Location wird es für Android und iOS geben und in den kommenden Wochen nach und nach ausgerollt.

Bisher konnte man über Whatsapp nur seinen momentanen Aufenthaltsort verschicken.

Von RND/dpa/far