Hannover

Spotify-Nutzer müssen nun mindestens 16 Jahre alt sein. So steht es in den aktualisierten Nutzungsbedingungen, die das Unternehmen derzeit an seine Kunden verschickt. Zuvor durften schon Vierzehnjährige den Musikstreaming-Dienst nutzen. Wer jünger ist als 18 braucht weiterhin die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Das neue Mindestalter sei nötig, weil sich entsprechende Datenschutzgesetze geändert hätten, schreibt Spotify. Zuvor hatte schon Whatsapp das Mindestalter auf 16 heraufgesetzt.

Ungewöhnlich an der Spotify-Aktualisierung ist, dass die Nutzer 30 Tage Zeit haben, den neuen Bedingungen zu widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs gelten weiterhin die alten Regeln, was bei anderen Diensten nicht der Fall ist.

Die weiteren Änderungen sind eher formaler Natur und dürften für die Nutzer kaum Folgen haben. Eine Überblick über alle Änderungen der Spotify-Bedingungen stehen hier.

Von pach/RND