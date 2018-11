Washington

Wird Google News in der gesamten EU stillgelegt? Zumindest schließt der Konzern diesen Schritt nicht mehr aus. Das sagte der Vice President von Google News, Richard Gingras, der Zeitung „The Guardian“. Es sei zwar „nicht wünschenswert“, Dienste abzustellen, so Gingras, aber das Unternehmen sei tief besorgt über die aktuellen Vorschläge zur Kompensation von Verlagen.

Das EU-Parlament hatte Mitte September für eine Reform des Urheberrechts und die Einführung eines Leistungsschutzrechtes für Verlage gestimmt. Danach könnten die Verlage von Anbietern wie Google künftig Zahlungen dafür verlangen, dass diese Ausschnitte von Artikeln veröffentlichen. Über die finale Ausgestaltung der Urheberrechtsreform wird derzeit in Brüssel verhandelt. Google hatte die Reform des EU-Urheberrechts bis zuletzt mit einer groß angelegten Kampagne bekämpft. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hatten die Entscheidung des Europäischen Parlaments begrüßt. Die Verlage kritisieren seit langem, dass Google das geistige Eigentum der Verlage ohne Gegenleistung nutzt und sich daran bereichert.

In Deutschland ist Google News seit 2003 verfügbar. Die dort präsentierten Inhalte stammen nicht von Google selbst. Stattdessen sammelt ein Algorithmus Nachrichten aus vielen Quellen zusammen. Die indirekte Drohung, Google News in der gesamten EU abzuschalten, dient offenbar dem Zweck, das Gesetzgebungsverfahren in Brüssel zu beeinflussen.

Von Anna Schughart