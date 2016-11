Hannover. Am Montagmorgen schnell die Nachrichtenlage bei Twitter checken? Fehlanzeige. Für viele Nutzer des Kurznachrichtendienstes war das aufgrund einer Störung nicht möglich. Das zeigt das Verbraucherportal „ allestörungen“. In Deutschland waren vor allem die westlichen Bundesländer von dem nicht näher spezifizierten Problem betroffen – in den übrigen Teilen schien der Kurznachrichtendienst ohne Probleme zu funktionieren.

Während sich die Schwierigkeiten bei den meisten bereits gegen 8 Uhr wieder normalisiert hatten, klagten andere Nutzer noch immer über Probleme. „Twitter mal wieder down“, schrieb eine Nutzerin.

Auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Teile der USA hatten mit der Störung zu kämpfen. Dass die Störung viele Nutzer bewegte, zeigten die Twitter-Trends – hier landete der Hashtag #TwitterDown am Montagmorgen auf Platz eins.

Von RND/are