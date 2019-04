Mailand

Der Name ist schon mal typisch Ikea: Symfonisk heißt die neue Tischlampe, die das schwedische Möbelunternehmen nun in Mailand präsentiert hat. Doch so ganz normal ist Symfonisk nicht. Denn sie ist nicht einfach nur Lampe, sondern auch ein smarter Lautsprecher. Das Produkt ist eine Kooperation von Ikea mit dem amerikanischen Lautsprecher-Hersteller Sonos.

Durch die Kombination von Lampe mit Lautsprecher in einem Produkt, soll das Haus mit weniger Geräten und weniger Kabeln aufgeräumter sein, teilt Ikea mit. Kostenpunkt: 179 Euro. Dafür soll sich der Lampen-Sonos problemlos in das Netz anderer Sonos-Lautsprecher integrieren. Über den Smart Home Lautsprecher mit WLAN-Anschluss lassen sich zahlreiche Musikstreamingdienste abspielen.

Die Symfonisk-Lautsprecher gibt es in verschiedenen Farben. Quelle: obs/IKEA Deutschland GmbH & Co. KG/Inter IKEA Systems B.V. 2019

Ikea-Sonos-Lautsprecher ab August 2019 im Handel

Die Lampe ist nicht das einzige Sonos-Produkt, das es zukünftig bei Ikea zu kaufen gibt. Zum Symfonisk-Sortiment gehört auch ein Regal-Lautsprecher für rund 100 Euro. Mit seinen Haken soll er sich gut in allen möglichen Positionen befestigen lassen – ob vertikal oder horizontal. Beide Speaker sowie erstes Zubehör sollen ab August 2019 erhältlich sein.

Von RND/dpa