Hannover. Bisher ist über den Hamster nicht viel mehr bekannt als das, was auf dem Bild zu sehen ist. Demnach hatte sich der Hamster an der rechten Vorderpfote verletzt, und ein Tierarzt stabilisierte das Beinchen mit einer Gipsschiene. Anschließend schaute der kleine Patient in die Kamera. Er wirkt etwas zerzaust, aber tapfer. Dieses Bild wurde vor drei Tagen veröffentlicht – und seitdem seufzen Internetnutzer weltweit.

Wie "Spiegel Online" unter Berufung auf russische Medien berichtete, wurde das Foto von einer Tierklinik im russischen Petrosawodsk veröffentlicht. Wie sich der Hamster verletzt habe, wurde nicht bekannt. Das Tier soll sich an die Gipsschiene aber schnell gewöhnt haben und auf dem Weg der Besserung sein. Auf der Plattform "Reddit" veröffentlichte der Nutzer "GeorgeOnee" das Foto in etwa mit den Worten: "Du wirst wieder gesund, mein Freund."

Das Bild soll schon mehr als eine Million Mal aufgerufen worden sein. Viele Nutzer verbreiteten es auch über Twitter. Auf "Reddit" schrieb ein Nutzer: Er wisse nicht, ob er weinen oder dahin schmelzen solle, wenn er das Foto sehe. So geht es wohl vielen Menschen.

Actually crying over this hamster who broke his arm pic.twitter.com/Y8GGqgIrPW — Aleisa (@aleisamua) August 27, 2016

RND/wer