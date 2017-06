Kiew/Kopenhagen. An der Ruine des Katastrophen-Atomkraftwerks Tschernobyl musste die Radioakvität nach dem Ausfall der Computer manuell gemessen werden. Besonders stark traf es insgesamt die Ukraine. Betroffen waren aber unter anderem auch der Lebensmittel-Riese Mondelez („Milka“, „Oreo“), der russische Ölkonzern Rosneft, die dänische Reederei Maersk und der Werberiese WPP. Der Nivea-Hersteller Beiersdorf wollte sich nicht zu Berichten äußern, wonach auch bei ihm Computer lahmgelegt worden seien. Möglicherweise könnte auch der Tchibo-Konzern betroffen sein, der wie Beiersdorf zur Holding Maxingvest gehört. Am frühen Abend wurden die Mitarbeiter per Mail aufgefordert, ihre Rechner aufgrund eines weltweit "sehr starken Hackerangriffs" runterzufahren, dazu gäbe es keine Ausnahme. Zentralseitig seien bei Tchibo bereits diverse IT-Maßnahmen ergriffen worden, um einen Befall zu verhindern, heißt es in dem Schreiben weiter. Nähere Informationen werde es spätestens am Mittwoch geben. Der Presseserver ließ sich am Abend für eine Auskunft nicht mehr aufrufen.

Verbreitung über die selbe Sicherheitslücke wie WannaCry

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um eine Version der bereits seit vergangenem Jahr bekannten Erpressungs-Software „Petya“, der Computer verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Laut der IT-Sicherheitsfirma Symantec verbreitete sich der Trojaner über die selbe Sicherheitslücke in älterer Windows-Software wie auch „WannaCry“.

Die Schwachstelle wurde ursprünglich vom US-Abhördienst NSA ausgenutzt und wurde im vergangenen Jahr von Hackern öffentlich gemacht. Es gibt zwar schon seit Monaten ein Update, das sie schließt - doch immer noch scheinen viele Firmen die Lücken in ihren Systemen nicht gestopft zu haben.

In der Hamburger Zentrale von Beiersdorf seien sowohl Computer als auch die gesamte Telefonanlage ausgefallen, berichtete der NDR. Offizielle Angaben von dem DAX-Unternehmen gab es dazu nicht

This is what we have on our screens here at Mondelez. Worldwide cyber attack pic.twitter.com/kNUqRiWApr — Roach (@JRoach_909) June 27, 2017

Rosneft sprach bei Twitter von einer „massiven Hacker-Attacke“. Die Ölproduktion sei aber nicht betroffen, weil die Computer auf ein Reserve-System umgestellt worden seien. Auch die Tochterfirma Baschneft wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mondelez berichtete bei Twitter ohne weitere Details von einem „IT-Ausfall“. Maersk erklärte bei Twitter, IT-Systeme diverser Geschäftsbereiche seien an verschiedenen Standorten lahmgelegt. Die Konzern-Website von WPP war zeitweise nicht zu erreichen. „IT-Systeme in mehreren WPP-Unternehmen sind von einer mutmaßlichen Cyber Attacke betroffen“, hieß es.

Die Agentur für die Verwaltung der Sperrzone in Tschernobyl betonte, alle wichtigen technischen Systeme der Station funktionierten normal. „Aufgrund der temporären Abschaltung der Windows-Systeme“ finde die Kontrolle der Radioaktivität manuell statt. Die Website des nach dem schweren Unfall 1986 abgeschalteten Kraftwerks war nicht erreichbar. Im vergangenen Herbst wurde eine neue Stahlhülle über die Atomruine zum Schutz vor radioaktiver Strahlung geschoben. Dennoch muss die Umwelt ständig auf den Austritt von Radioaktivität überwacht werden.

Die ukrainische Zentralbank warnte am Dienstag in Kiew vor einer Attacke mit einem „unbekannten Virus“. Auch der Internetauftritt der Regierung war betroffen. Eine Firma teilte mit, der Virus heiße „Petya.A“. Berichten zufolge fordern die Erpresser für die Wiederherstellung der Systeme die Zahlung von jeweils 300 Dollar in der Cyberwährung Bitcoin.

Cyberpolizei mit Ursachenforschung beauftragt

Kunden der staatseigenen Sparkasse wurden an Geldautomaten anderer Banken verwiesen. In den Filialen fänden nur Beratungen statt, hieß es. Mindestens vier weitere Banken, drei Energieunternehmen, die staatliche Post sowie ein privater Zusteller seien ebenso betroffen. Auch die Eisenbahn und der größte Flughafen des Landes, Boryspil, berichteten von Problemen. Die Webseiten mehrerer Medienunternehmen funktionierten ebenfalls nicht mehr. Bei der Polizei gingen bis zum Nachmittag 22 Anzeigen ein, darunter auch von mindestens einem Mobilfunk-Anbieter. „Die Cyberpolizei klärt gerade die Ursache der Cyberattacke“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums.

Mitte Mai hatte die „WannaCry“-Attacke hunderttausende Computer in mehr als 150 Ländern mit dem Betriebssystem Windows betroffen. Betroffen waren damals vor allem Verbraucher - aber auch Unternehmen wie die Deutsche Bahn und Renault.

Von RND/dpa