Netzwelt Boykott - Tele 5 verabschiedet sich wegen eines Nippel-Videos von YouTube Ein Nippel, der für ein paar Sekunden in einem Video zu sehen war, hat Tele 5 eine Verwarnung von YouTube eingehandelt. Der Nischensender schließt deswegen seinen Kanal auf der Video-Plattform.

Tele-5-Chef Kai Blasberg. Der Privatsender will in seinem YouTube-Kanal keine Inhalte mehr zeigen. Anlass sei eine Verwarnung wegen eines Filmtrailers, in dem für einen Sekundenbruchteil die nackte Brust einer Frau zu sehen war. Quelle: dpa