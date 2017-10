Trump bringt Nordkoreas Kims durcheinander

Washington. Vater oder Sohn? Egal, Hauptsache twittern. Frei nach dem Motto hat US-Präsident Trump in einem seiner jüngsten Tweets die beiden nordkoreanischen Diktatoren durcheinandergebracht. „Nett zum Raketenmann gewesen zu sein, hat 25 Jahre nichts gebracht, warum sollte es heute was bringen? Clinton hat versagt, Bush hat versagt und Obama hat versagt. Ich werde nicht versagen“, twitterte der US-Präsident gewohnt forsch.

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail.