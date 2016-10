Warum das Netz über dieses Bild diskutiert

Hannover. Am Dienstag tauchte beim Kurznachrichtendienst Twitter das Bild zweier Beine auf. Seitdem sorgt das Foto im Netz für Aufregung. Auf den ersten Blick sind hier zwei eingeölte Beine zu sehen – das zumindest glaubten viele Nutzer. Doch der Zusatz „Wenn du es erst einmal gesehen hast“, ließ vermuten, dass mit dem Bild etwas nicht stimmt. Aber was? Darüber rätselten Tausende Nutzer.

Once you see it you can't unsee it pic.twitter.com/5mREeJUhYV

Tatsächlich handelt es sich hier nicht, wie viele anfänglich vermuteten, um eingeölte Beine, sondern um eine optische Täuschung. Das, was Nutzer als Reflexion des Lichtes interpretierten, sind in Wirklichkeit Spuren weißer Farbe.

Immer wieder sorgen solche Phänomene in sozialen Netzwerken für Diskussionen. Zuletzt diskutierten Nutzer über die Farbe eines Kleides. Die einen sahen Dunkelblau und Schwarz, die anderen Gold und Weiß. Recht hatten irgendwie alle: Bei den einen Menschen würden die Blautöne herausgerechnet - sie sähen dann ein weißes Kleid mit goldenen Streifen. Für diejenigen, deren Gehirn eher die Goldtöne ausblendeten, sei das Kleid dann dunkelblau und schwarz, erklärte Neurowissenschaftler Bevil Conway.

We called scientists to find out why nobody agrees on the color of this dress: http://t.co/xDk6ilReMl pic.twitter.com/XXagBwesIK