Jetzt ist es soweit: WhatsApp setzt in Zukunft auch auf den allseits viel diskutierten Algorithmus. Bei Facebook, Instagram und Twitter werden beispielsweise schon länger Beiträge verstärkt angezeigt, von Freunden, Medien oder anderen Gruppen, mit denen man häufiger interagiert. Nun kommt das Feature also auch bei WhatsApp, wie in diesem Eintrag zu lesen ist.

Die wichtigste Information zu der Neuerung: Zunächst wird der Algorithmus nur auf iOS-Geräten verfügbar sein. Und zwar ab der Version 2.18.102.4.

WhatsApp rollt den Algorithmus aber nicht etwa auf die Chats aus, sondern zunächst lediglich auf die Status-Funktion. Diese ähnelt der Story-Funktion bei Facebook und Instagram, wird auf dem deutschen Markt aber nur von wenigen Usern genutzt.

Bei den Whatsapp-Stories ist in Zukunft also Schluss mit der chronologischen Anordnung.

Von RND/mrz