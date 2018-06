Hannover

Instagram-Chef Kevin Systrom hatte gleich zwei große Nachrichten im Gepäck. Zum einen, verkündete Systrom am Mittwoch, sei die Instagram-Community auf eine Milliarde Nutzer gewachsen. Und zum anderen präsentiere Instagram nun „unser bisher aufregendstes Feature“ – IGTV.

Es ist vor allem ein Angriff auf YouTube: Mit der App IGTV können die Nutzer von Instagram nun Videos veröffentlichen, die eine Länge von bis zu einer Stunde haben. Bisher waren auf Instagram nur 60-Sekunden-Clips möglich. Man kann die langen Videos auch innerhalb der Instagram-App anschauen.

Wie Fernsehen, aber anders

Die Besonderheit: IGTV kümmert sich nicht ums Querformat. Stattdessen setzt Instagram auf das Hochformat, in dem man das Smartphone auch für gewöhnlich hält. Genau wie ein Fernseher fange IGTV an, Inhalte abzuspielen, sobald man die App öffnet, teilt die Facebook-Tochter mit. Die einzelnen Kanäle des Instagram-TVs sind dabei aber die jeweiligen Creator – also die Menschen, die Inhalte schaffen.

IGTV soll in den nächsten Wochen weltweit für iOS und Android verfügbar sein. Vor einigen Monaten hatte Instagram eine neue Shopping-Funktion angekündigt.

Von RND/asu