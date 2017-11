Zutritt nur für die eigenen Vierbeiner

Hannover. Kurz vor der Markteinführung steht die smarte Haustierklappe Sure Flap von Sure Petcare. Durch die Mikrochip-Steuerung gewährt sie nur ausgewählten Haustieren Einlass ins Haus. Ist Ihr Tier nicht gechipt, kann alternativ auch ein Halsbandanhänger genutzt werden. Bis zu 32 Mikrochipnummern können von Sure Flap gespeichert werden.

Die Klappenöffnung reicht sowohl für große Katzen als auch für kleinere Hunde. Besonderes Feature: Die Klappe lässt sich via App auch über das Smartphone steuern. So kann der Besitzer nicht nur die „Klappenöffnungszeiten“ voreinstellen, sondern obendrein genau sehen, wann sein Tier das Haus verlässt beziehungsweise wieder daheim ist.

Von RND/dpa