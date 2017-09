Abzocke mit 250-Euro-Gutschein von Rewe

Hannover. 250 Euro für einen Einkauf in einem Rewe-Supermarkt seiner Wahl verspricht das vermeintliche Angebot, das seit einigen Tagen per Facebook und WhatsApp verbreitet wird.

Viel tun muss man dafür nicht: Ein paar Angaben über den eigenen Einkauf und die Weiterleitung des so vermeintlich exklusiven Angebots an zehn seiner WhatsApp- oder Facebook-Freunde reicht aus, so soll man glauben, schon kann man als mutmaßlicher Filialtester anfangen, dessen Dienste mit eben jenem Gutschein belohnt werden.

Drittanbietersperre als Vorsichtsmaßnahme

Doch dazu kommt es nicht: Die ganze Masche ist ein Fake, die darüber hinaus auch noch Folgen für den gutgläubigen Nutzer haben kann. Wie die Internetseite Mimikama berichtet, handelt es sich dabei um eine Abofalle.

Konkret: Wer den Anweisungen des Aufrufs folgt, wird am Ende auf eine Drittseite weitergeleitet, wo direkt – das heißt ohne weiteren Klick – ein Abo auf die eigene Mobilnummer aktiviert wird. Gleichzeitig werden die angegebenen Daten von Gewinnspielveranstalter genutzt und weitervermarktet, wie Onlinewarnungen.de berichtet. „Im besten Fall bekommen Sie nur viel Werbung per E-Mail, SMS und nervige Werbeanrufe. Kommen die Daten in kriminelle Hände, könnten Sie auch betrügerische E-Mails oder Anrufe bekommen“, heißt es dort.

Mimikarma empfiehlt in diesem Zusammenhang die Installation einer sogenannten Drittanbietersperre. Die gesetzlich niedergeschriebene Sperre (Telekommunikationsgesetz unter § 45d, Netzzugang, Absatz 3) verhindert, dass fremde Dienstleister von der eigenen Mobilfunkrechnung Abbuchungen vornehmen können. Die Sperre ist kostenlos, muss aber beim jeweiligen Mobilfunkanbieter beantragt werden ( hier finden Sie dazu eine Anleitung).

Neu ist die Methode übrigens nicht: Bereits Anfang des Jahres kursierte eine erste Version des betrügerischen Rewe-Gutscheins. Auch andere bekannte Firmen, darunter H&M, Aral, Ikea, Lidl und C&A wurden bereits von den Betrügern missbraucht.

Von zys/RND