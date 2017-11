Amazon produziert „Herr der Ringe“-Serie

Seattle. Amazon Video hat sich die Fernsehrechte an J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“-Epos gesichert. Das teilte das US-Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Schon bald soll die Produktion gemeinsam mit den Erben des britischen Schriftstellers, dem Verlag HarperCollins und den New Line Cinema-Studios, die auch die Kinofilme realisierten, in den Amazon Studios beginnen. Das Unternehmen verriet bereits, dass mehrere Staffeln in Planung seien.

„Wir freuen uns die „Herr der Ringe“-Fans mit auf eine neue, epische Reise nach Mittelerde zu nehmen“, sagte Sharon Tal Yguado, die Leiterin der Serien-Abteilung. Auch erste Details zur Handlung sind bereits bekannt. So sollen die Ereignisse, die sich vor der „Gefährten“-Saga zugetragen haben, erzählt werden. Amazon sicherte sich außerdem die Möglichkeit, ein weiteres Spin-Off zu produzieren.

Mögliche Besetzungen und eine genauere Handlung gab der Streamingdienst noch nicht bekannt. Auch ein Startdatum steht noch nicht fest.

Von RND/mkr