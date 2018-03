Bekommt Barack Obama eine eigene Netflix-Serie?

Washington. Nach seiner Zeit als US-Präsident ist Barack Obama auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Und möglicherweise hat er die auch schon gefunden: Der 56-Jährige und seine Ehefrau Michelle sollen bei Netflix eine eigene Show bekommen.

Wie die „New York Times“ berichtet, befinden sich die Obamas in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Streamingdienst. Die Zeitung beruft sich auf Teilnehmer an den Verhandlungen, die allerdings noch nicht abgeschlossen seien.

Die Sendungen sollen einen dokumentarischen Charakter haben, in denen die Obamas aktuelle politische Themen aufgreifen. Dabei soll der Ex-Präsident aber nicht direkt auf die Politik seines Nachfolgers Donald Trump reagieren, schreibt die „New York Times“ weiter. Themen könnten allerdings maßgeblich die Felder sein, die Obama auch als Präsident am Herzen gelegen hätten, etwa Gesundheitspolitik, Einwanderung oder das Wahlrecht.

Frühere First Lady veröffentlicht ihre Memoiren

Eine Serie beim weltgrößten Streamingdienst und dessen 118 Millionen Abonnenten könnte den Obamas eine globale Plattform verschaffen, um ihre Agenda auch nach der Präsidentschaft im Gedächtnis zu behalten. Wie viel Geld das Paar für die Produktionen erhalten soll, sei noch unklar. Erst kürzlich kündigte die frühere First Lady die Veröffentlichung ihrer Memoiren an. Mehr als 50 Millionen US-Dollar soll die 54-Jährige dafür vom Verlag Penguin Random House bekommen.

Die Obamas haben sich nach ihrem Abschied aus dem Weißen Haus öffentlich sehr zurückgehalten. Sie leben zwar weiterhin in Washington, sind dort aber kaum zu sehen. Zuletzt meldete sich der ehemalige US-Präsident ebenfalls bei Netflix ausführlich zu Wort: In der neuen Talkshow von David Letterman My Next Guest Needs No Introduction“ war Obama der erste Gast.

Von RND/iro/dpa