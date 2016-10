Mainz. Nachdem die Mainzer Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Jan Böhmermann wegen dessen Schmähgedichts auf Erdogan eingestellt hat, hat sich der TV-Satiriker am Mittwoch dazu geäußert. „Genau darum geht es: Dass man sich in Deutschland in diesen Punkten – Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit – sicher fühlen können muss“, sagte der ZDF-Moderator in einem Video, das er auf Facebook und Twitter veröffentlichte.

„Politik, die diese grundlegende Werte und Prinzipien, die Meinungs- und Kunstfreiheit, standfest und notfalls offensiv verteidigt, kann jeden noch so geschmacklosen Witz weglachen“, sagte Böhmermann weiter. „Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates.“ Ob etwas ein Witz sei, entscheide der Satiriker, das Publikum und eventuell die Staatsanwaltschaft. „Aber sonst niemand.“

Böhmermann beendete das Video mit dem Satz: „Ich persönlich freue mich, dass ich wieder rausgehen und Witze machen kann zu jedem Thema.“ Dann sang er „Always Look On The Bright Side of Life“ von Monty Python und „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen.

Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, strafbare Handlungen seien nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen. Der Grimme-Preisträger hatte das Gedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende März in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte darauf wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Dabei ging es zum einen um den Strafantrag Erdogans wegen Beleidigung nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches. Zum anderen hatte die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten nach Paragraf 103 erteilt.

AKP spricht von „Skandal“

Die türkische Regierungspartei AKP kritisierte die Entscheidung der Mainzer Staatsanwaltschaft. Der deutsch-türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu nannte es einen „Skandal“, dass das Verfahren gegen Böhmermann eingestellt worden sei. Das sei „ein Armutszeugnis für die deutsche Justiz“, sagte der Erdogan-Vertraute. Er gehe davon aus, dass Erdogan Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen werde.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Mainz ist nicht sicher, ob Böhmermann Erdogan vorsätzlich beleidigt hat. Auch sei fraglich, ob es überhaupt eine Beleidigung war – dazu sei „die Äußerung eines herabwürdigenden persönlichen Werturteils über einen Dritten“ nötig.

Hamburger Landgericht entscheidet noch über Erdogans Privatklage

Mit seinem Gedicht über Erdogan wollte Böhmermann nach eigenen Angaben den Unterschied zwischen erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik aufzeigen. Der Text handelt unter anderem von Sex mit Tieren und Kinderpornografie und transportiert außerdem Klischees über Türken.

Der Fall ist noch nicht beendet: Im November verhandelt das Hamburger Landgericht eine Privatklage Erdogans gegen Böhmermann. Der türkische Präsident will erreichen, dass der gesamte Text verboten wird. Auf seinen Antrag hatte das Landgericht bereits eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann erlassen und ihm untersagt, große Teile seines Gedichts zu wiederholen.

Von dpa/RND