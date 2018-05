Tel Aviv

Die Siegerin des Eurovision Song Contests, die Israelin Netta Barzilai, ist wieder in ihrer Heimat. Sie landete am Montagmorgen auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Dort wurde sie mit großem Jubel empfangen. „Das ist ein großer Moment für mich, für uns als Delegation und für unser Land, das sonst nicht viel Grund zur Freude hat“, sagte die 25-Jährige. Sie freue sich sehr, „dass die Eurovision nächstes Jahr bei uns in Israel stattfindet“, sagte sie. „Das ist Wahnsinn.“ Die sehr glücklich wirkende Netta tanzte am Flughafen zu ihrem Song „Toy“. Am Montagabend will Netta auf dem zentralen Rabin-Platz in Tel Aviv auftreten.

Das Lied sei ein Werk über die #MeToo-Bewegung, sagte Netta in einem Interview mit der BBC kurz vor ihrem ESC-Auftritt in Lissabon. „Wir leben in großartigen Zeiten, in denen Frauen ihre Stimme finden können. Das Lied ist aber auch für jeden Mensch, der Probleme hat, er selbst zu sein. Zu oft bekommen die Menschen gesagt, dass sie nicht gut genug, nicht hübsch genug sind.“ Das sei auch ihr passiert. Sie erinnere sich an Zeiten, in denen sie in einer Hochzeitsband gesungen habe. Am Telefon fragten die Bräute nach einer anderen Sängerin. „Sie fragten: Haben Sie nicht eine hübschere?“ Eine zeitlang habe sie sich dieses Gerede angehört, doch bald gemerkt, dass es sie unglücklich mache. Heute ist es anders. Doch sie habe gemerkt, dass die Öffentlichkeit ihre Zeit brauchte, sie so zu akzeptieren, wie sie ist.

Kurz vor ihrem Abflug in Lissabon wurde Netta gefragt, worauf sie sich zu Hause am meisten freut. Das berichtete die BBC. Ihre Antwort war schlicht „Hummus“.

Es ist der vierte Sieg des ESC für Israel. Zum letzten Mal siegte Dana Internationals vor 20 Jahren mit dem Lied „Diva“. Wie damals bedeutet dies auch heute, dass der nächste ESC-Wettbewerb im kommenden Jahr in Jerusalem stattfindet.

Doch es gibt bereits Debatten über damit verbundene Schwierigkeiten, unter anderem die Frage der Finanzierung. Wenn das Finale im Mai 2019 wie üblich an einem Sonnabend stattfindet, könnte es zudem zu Protesten strengreligiöser Juden wegen der Verletzung des jüdischen Ruhetags Sabbat kommen. Auch eine Massenanreise schwuler und lesbischer Fans zu dem Event könnte in dem eher religiös und konservativ geprägten Jerusalem zu zusätzlichen Spannungen führen. Dazu kommen Sicherheitserwägungen in einer Stadt, die häufig Schauplatz von Anschlägen war.

Von RND/AJ