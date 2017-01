Köln. Wer wird Dschungel-König oder -Königin 2017. Am 28. Januar sind wir schlauer. Diese „Promis“ kämpfen um die Krone:

Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa Lohfink Quelle: dpa

Gina-Lisa Lohfink gehört zu den bekanntesten Gesichtern im Dschungel und füllt die Kategorie „Model“ oder auch „Ex-Topmodel-Casting-Show-Teilnehmerin“ oder „Ex-Playmate“ aus. Karrieresprungbrett der 30-Jährigen war ihre lautstarke Teilnahme an der dritten Staffel von „Germanys Next Topmodel“, bei der sie zwar nur den 12. Platz belegte, doch mit dem Ausruf „Zack die Bohne“ und der engen tränenreichen Busenfreundschaft mit Sarah Knappik von sich Reden machte. Seitdem ist der Terminkalender gefüllt mit Shootings für Männermagazine, als Gesicht der „Venus“-Erotikmesse und mit Auftritten in TV-Formaten wie „Big Brother“ oder dem „VOX-Promi-Dinner“.

Und auch ihr turbulentes Privatleben füllt immer wieder die Spalten der Klatschblätter: Die Beziehung zu Ex-Boygroup-Sänger Marc Terenzi, (auf den sie übrigens auch im australischen Dschungel treffen wird), oder auch das offensiv inszenierte Techtelmechtel mit 90er-Jahre-Sängerin Loona. Im vergangen Sommer geriet Lohfink aber vor allem durch einen Gerichtsprozess um eine angebliche Vergewaltigung in die Schlagzeilen.

Marc Terenzi

Marc Terenzi Quelle: imago

Bei uns in Deutschland tauchte der Name Marc Terenzi zum ersten Mal Ende der Neunziger Jahre auf. Damals feierte der Amerikaner aus einer Kleinstadt im Osten der USA mit seiner Band „Natural“ Erfolge – doch das währte nicht allzu lange. Den Durchbruch brachte ihm seine Ehe mit Popstar Sarah Connor, die in Fernsehformaten, wie „Sarah & Marc in Love“ und der Fortsetzung „Sarah & Marc Crazy in Love“ öffentlichkeitswirksam zelebriert wurde. Traumhochzeit, Ehekrach und zwei Kinder inklusive. Das Liebesglück kam 2010 zu einem Ende. Seitdem hat Terenzi einen festen Platz in der Boulevard-Presse sicher, denn auf Sarah Connor folgten Affären mit Topmodel-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und weitere Beziehungen, aus denen Kinder hervorgingen.

Beruflich läuft es allerdings nicht so richtig. Seine Horror-Show „Terenzi Horror Nights“ zog vom Europa-Park nach Hannover – an alte Erfolge konnte er damit nicht mehr anknüpfen. 2015 folgte dann die Privatinsolvenz. Ein Versuch als Stripper mit der Gruppe „The Sixx Paxx“ scheiterte ebenfalls. Jetzt also das Dschungelcamp.

Hanka Rackwitz

Hanka Rackwitz Quelle: dpa

Wer sich regelmäßig das Abendvorprogramm auf VOX zappt, wird Hanka Rackwitz sicherlich schon einmal begegnet sein – die flippige Maklerin verhilft in der Sendung „Mieten, kaufen, wohnen“ mit frechen gesächselten Sprüchen und extravaganten Outfits Suchenden einen neue Bleibe.

Irgendwann war sie auch schon einmal im „Big-Brother“-Container. Das weiß fast niemand mehr. Spannend dürfte es mit ihr im Dschungel allerdings werden. Die 47-Jährige hat angekündigt, im Dschungel ihre Zwänge und Ängste zu überwinden: „Um diese Angst zu bekämpfen, muss ich Zwangshandlungen durchführen, die hinten und vorne keine Logik haben“. Also Kakerlaken und Känguru-Hoden essen.

Markus Majowski

Markus Majowski Quelle: imago

Der Schauspieler und Pescianer Markus Majowski befürchtet schon jetzt, im Dschungel an seine Grenzen zu geraten: „Ich sehe mich schon jetzt an Tag 8 oder 9 völlig aufgebraucht im Schlamm liegen“, sagte er vor der Abreise. Wird er also als Erster das Camp verlassen?

Der 52-Jährige startete seine Karriere an der Komödie Berlin und am Theater am Kürfürstendamm. Doch erst als pummeliger und schräger Mitbewohner in der Sat.1-Comedy-Serie „Die Dreisten Drei – Die Comedy-WG“ wurde er einem breiten Publikum bekannt. 2007 fegte er dann in der RTL-Show „Let’s Dance“ über das Parkett.

Nicole Mieth

Nicole Mieth Quelle: dpa

Einen Trumpf hat Nicole Mieth gegenüber der vollbusigen Dschungel-Konkurrenz im Ärmel: Sie ist schon viel länger im TV-Geschäft als Model Gina-Lisa Lohfink oder TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel – ihr Debüt gab sie mit elf Jahren im ZDF-Herzkino. Es folgten Krimiformate wie der „Tatort“ oder „Im Namen des Gesetzes“. Doch so richtig bekannt wurde sie als pubertierende Kim von Lahnstein in der Daily Soap „Verbotene Liebe“ – erster Freund, Inzest, Enttäuschung, Hochzeit.

2015 war dann auch schon wieder Schluss mit der Daily Soap. Und die langjährige Erfahrung mit der Kamera dürfte für die Zeit im Dschungel hilfreich sein.

Thomas Häßler

Thomas „Icke“ Häßler Quelle: dpa

Nachdem Thorsten Legat das Konzept vom Fußballer im Dschungel im vergangenen Jahr voll aufgehen ließ, soll Weltmeister, Europameister, Ex-Spieler und Ex-Trainer Thomas Häßler in diesem Jahr die Lücke füllen.

„Icke“ Häßler kennen wahrscheinlich die meisten Fans der australischen Regenwalds. Seine Karriere begann bei Meteor 06 Berlin, später kickte er unter anderem beim 1. FC Köln, bei Borussia Dortmund und zwölf Jahre für die Deutsche Nationalmannschaft. Elf Länderspieltore gehen in dieser Zeit auf sein Konto. 1990 wurde er Weltmeister, 1996 Europameister. Doch dann war die Karriere am Ball auch schon bald vorbei. Seit 2006 arbeitet Häßler als Techniktrainer in Köln mit Abstechern nach Nigeria oder in den Iran.

Sarah Joelle Jahnel

Sarah Joelle Jahnel Quelle: dpa

Mit Nacktheit und Trash-TV kennt Sarah Joelle Jahnel sich aus. Schließlich machte sie sich in der RTL-Sendung „Adam sucht Eva“ vor einem Millionenpublikum splitternackt auf einer einsamen Insel auf die Suche nach ihrem Adam. Die besten Voraussetzungen – sie muss nur die Südsee gegen den australischen Dschungel eintauschen.

Das erste Mal im Fernsehen zu sehen war die 28-Jährige in der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“, kurz darauf zog sie ins Promi-“Big-Brother“-Haus ein. Sie versuchte sich auch als Sängerin – allerdings relativ erfolglos. Vielmehr setzt die Tochter einer Deutschen und eines aus der Karibik stammenden Franzosen auf „sex sells“ und lässt sich für den Playboy ablichten oder wirbt für die Erotikmesse Venus. Sie soll auch schon einmal eine Affäre mit Comedian Oliver Pocher gehabt haben. Behauptet sie jedenfalls.

Jens Büchner

„Mallorca-Jens“ Büchner Quelle: dpa

Lange stand auf der Kippe, ob Kult-Auswanderer Jens Büchner, oder auch „Mallorca-Jens“, überhaupt nach Australien einreisen darf. Denn der 47-Jährige hat keine blitzblanke Vita und die australische Einwanderungsbehörde ist streng. Er hat es aber geschafft und hat sich für den Dschungel einiges vorgenommen: „Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an.“

Bekannt wurde Büchner als Auswanderer in der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Jennifer Matthias eröffnete er einen Laden in Cala Millor auf Mallorca. Mit der Trennung verlor „Mallorca-Jens“ auch das Geschäft und versuchte sich seitdem als Schmuckdesigner, Badehosenmodel und Hotelier. Manchmal tritt er auch mit Songs wie „Pleite aber sexy“ als Schlagersänger auf.

Kader Loth

Kader Loth Quelle: imago

Eigentlich sollte sie gar nicht in den Dschungel einziehen, doch als Hollywood-Star Nastassja Kinski kurz vor dem Abflug nach Australien einen Rückzieher machte, wurde Reality-Star und Nackt-Model Kader Loth dann doch noch nachnominiert. Sie freut sich drauf, auch wenn sie zwei Wochen lang auf Parfüm, Deo und die eigene Toilette verzichten muss: „Ich habe im Alltag privat auch mit einigen Kakerlaken zu tun, daher ist die Angst nicht so groß.“

Einen Namen im deutschen Fernsehen hat sich die 44-Jährige vor allem durch nackte Tatsachen gemacht. 1998 kürte sie das Männermagazin Penthouse zum „Pet of the Year“, sie zog in den „Big-Brother“-Container, für ProSieben auf „Die Alm“ und stolzierte „Auf High Heels durch Afrika“. Erfahrung im Reality-TV bringt Kader Loth also mit. Sie hat sich auch schon als Sängerin versucht – allerdings ohne Erfolg. Ihre Songs „Alles, was du brauchst“, „Magic XMas“ und „Du Schwein“ floppten allesamt.

Fräulein Menke

Fräulein Menke Quelle: dpa

Der Erfolg ist lange her, doch mancher wird sich vielleicht erinnern: 1982 gehörte Fräulein Menke zu den ganz großen Stars der Neuen Deutschen Welle. Sie wurde sogar mit Nena zum neuen deutschen Fräuleinwunder erkoren. Ihre erste Single „Hohe Berge“ platzierte sich direkt in den Top Ten der deutschen Single-Charts und wurde bis heute über 2,5 Millionen Mal verkauft. Auch Songs wie „Tretboot in Seenot“ und „Traumboy“ wurden zu Hits.

Nach dem großen Erfolg gründete die Sängerin erst einmal eine Familie und war weiterhin als Komponistin und Songwriterin tätig. In NDW-Kreisen tritt Fräulein Menke immer noch regelmäßig auf. An die großen Parties der Achtziger Jahre kann sie aber nicht mehr anschließen. Vielleicht verpasst ihr der Dschungel einen erneuten Karriereschub. Eine Kampfansage an die Konkurrenzt hat Fräulein Menke schon gemacht: „Ich bin keine Frau die “Iiiih' schreit.“

Alexander Keen

Alexander Keen Quelle: imago

Alexander Wer??? Der 34-jährige Hesse ist einer der weniger bekannten Kandidaten im Dschungel und doch könnte „Honey“ zum großen Überraschungscoup werden. Schließlich hat er auch schon die „Topmodel“-Fangemeinde ordentlich aufgemischt.

Eigentlich trat er „nur“ als glatter Modelfreund von „Topmodel“-Gewinnerin Kim Hnizdo auf, doch schnell wurde klar: Der mit einer übergroßen Portion Selbstbewusstsein ausgestattete Keen hat Potenzial. Viel weiß man noch nicht – „Honey“ ist Vater, Model, spricht mehrere Sprachen und für kurze Zeit bereits in Australien gelebt. Ein Vorteil? Wird sich zeigen.

Florian Wess

Florian Wess Quelle: imago

Er kommt als Begleiter und Manager von Gina-Lisa Lohfink und will als „eigenständige Person“ den Dschungel wieder verlassen – bekannt ist Florian Wess noch nicht so wirklich, trotz seiner Auftritte bei „Big Brother“, und der sechsstelligen Doku „Val & Flo in Love“ über seine dreimonatige Blitzehe mit Valentina Vintage im Jahr 2011. Das will der 36-Jährige ändern.

Die Aufmerksamkeit der Boulevardpresse richtete sich bislang eher auf Vater Arnold und Onkel Oskar – besser bekannt als die „Botox-Boys“ oder auf Wess’ Skandalbeziehung zu Helmut Berger (der ebenfalls schon im australischen Dschungel weilte). Immerhin schafft er es dadurch immer wieder in Formate wie „Das perfekte Promi-Dinner“ oder „Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2016“ und „Promi Shopping Queen“. Mit Gina-Lisa Lohfink gründete der Eventmanager ein „Barbie und Ken“-Duo, das Coverversionen der Neunzigerjahre-Hits wieder aufleben lassen will.

Von RND/Linda Tonn/dpa