Hannover. Zwei und nicht mehr! So die Ansage. Welcher Star was mitgenommen hat – und wieso es unbedingt diese Luxusartikel sein mussten:

Thomas Häßler

Thomas Häßler: „Mit dem Kissen mache ich es mir im Camp gemütlich. Die Kette ist ein Geschenk meiner drei Kinder und soll mir Glück bringen. Darauf sind ihre Namen und Geburtsjahre eingraviert - Fabio 92, Jasmin 93 und Jordi 98. Jetzt kann mir nichts mehr passieren!“ Quelle: RTL

Nicole Mieth

Nicole Mieth: „Den Lippenstift brauche ich, damit ich im Camp nicht so grottig aussehe. Mein Kopfkissen bringt mir süße Träume.“ Quelle: RTL

Sarah Joelle Jahnel

Sarah Joelle Jahnel: „Mit den Kissen will ich es bequem auf der Liege haben. Außerdem habe ich ein Stück meiner Freunde bei mir und kann lesen, was sie für mich auf das Kissen geschrieben haben. Den Lippenstift habe ich für meine Diva-Momente im Dschungel dabei.“ Quelle: RTL

Marc Terenzi

Marc Terenzi: Ich will in Form bleiben und fit für den Dschungel - dafür habe ich mein elastisches Fitness-Band dabei. Und wenn ich träumen und ruhig schlafen will, dann nehme ich meine Ohrstöpsel.“ Quelle: RTL

Kader Loth

Kader Loth: „Für mich ist es wichtig, frisch auszusehen. Ich bin aber auch bereit zu teilen. Wenn eine andere Kandidatin z.B. Lippenstift dabei hat, können wir gerne tauschen.“ Quelle: RTL

Markus Majowski

Markus Majowski: „Das Kreuz erinnert mich an meine Familie und gibt mir Kraft. Und als dicker Mann muss ich mich manchmal an bestimmten Körperstellen pudern. Darauf will ich im Dschungelcamp nicht verzichten und habe noch Körperpuder dabei.“ Quelle: RTL

Florian Wess

Florian Wess: „Mit der Kuscheldecke will ich für mich für ein bisschen Gemütlichkeit sorgen. Gleichzeitig kann ich sie auch als Kopfkissen benutzen. Die Augencreme habe ich zur Pflege dabei.“ Quelle: RTL

Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa Lohfink: „Ich bin beim Schlafen empfindlich gegen Helligkeit und muss es dunkel haben. Dafür die Schlafbrille und die Ohrstöpsel gegen lästige Geräusche.“ Quelle: RTL

Alexander Kühn

Alexander Kühn: „Ich will für die Dschungelfrauen fit bleiben. Auf Wunsch verleihe auch meine Matte, aber nicht an jeden! Und zum Quatschen am Lagerfeuer habe ich mein Sitzkissen.“ Quelle: RTL

Jens Büchner

Jens Büchner: „Ich bin parfümsüchtig, verbrauche 100 ml in einer Woche und will auch im Dschungel für die Kakerlaken gut riechen. Das Kissen mit den Fotos meiner Frau und meiner fünf Kinder erinnert mich an meine Lieben auf Mallorca.“ Quelle: RTL

Fräulein Menke

Fräulein Menke: „Den Koala-Bär nehme ich als Kopfkissen und zum Kuscheln mit ins Camp. Und mit der Wimperntusche spiele ich ein bisschen Mädchen, denn ich will auch im Dschungel gut aussehen.“ Quelle: RTL

Hanka Rackwitz

Hanka Rackwitz: „Mit der Creme möchte ich im Dschungel gut aussehen. Die Frischhaltedose ist ein Stück Heimat für mich. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen irre. Alles, was da reinkommt, ist für mich wieder clean. Meine Zahnbürste zum Beispiel.“ Quelle: RTL

Von RND/fw/RTL