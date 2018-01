Diese Serien werden 2018 fortgesetzt

Hannover. Nein, für Freunde der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ gibt es in diesem Jahr noch keine gute Nachricht. Die neue Staffel wird wohl noch mindestens bis 2019 auf sich warten lassen. Und auch bei „House of Cards“ und „Peaky Blinders“ sind neue Folgen wahrscheinlich erst im kommenden Jahr zu erwarten. Auch bei der Thriller-Serie „Dark“ ist der Start der neuen Staffel im kommenden Jahr wahrscheinlicher als ein Erscheinen noch im Winter.

Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben muss, für den gibt es allerdings eine ganze Reihe weiterer Serien, deren neue Staffeln bereits 2018 erscheinen. Welche das sind, haben wir in unserer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.

Von RND/sag