Köln. Knapp 36.000 Euro müssen „Domian“-Fans für einen weißen Hirsch aus Porzellan aktuell auf den Tisch legen. In einer Ebay-Auktion können Zuschauer das Stück, das „Nacht für Nacht neben Jürgen Domian im Fernsehen zu sehen“ war, ersteigern. Das Angebot endet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr. Den Erlös will der Moderator spenden, heißt es auf der Angebotsseite

Der Hirsch wiege 679 Gramm, der Hersteller sei nicht bekannt, preist der Verkäufer „domian_2016“ den skurrilen Artikel an. Verkauft hat er bisher offenbar noch nichts – zumindest gibt es keine Bewertungen.

Seit über 20 Jahren moderiert Jürgen Domian den Telefontalk, der sowohl beim nordrhein-westfälischen Radiosender Einslive, als auch im WDR ausgestrahlt wird. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wird er das Format ein allerletztes Mal moderieren. Nach mehr als 3600 Episoden verabschiedet sich der 58-Jährige.

Von RND/are