Mainz. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, „waren strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen“. Das Schmähgedicht sei ein „Beispiel für eine Überschreitung der Meinungsfreiheit“ gewesen. Außerdem stelle Satire keine Beleidigung dar, „wenn die Überzeichnung menschlicher Schwächen eine ernsthafte Herabwürdigung der Person nicht enthält“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Böhmermann hatte in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ Ende März das Gedicht „Schmähkritik“ über den türkischen Präsidenten Erdogan vorgetragen. Der ZDF-Moderator wies dabei mehrmals darauf hin, dass solche Äußerungen nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fielen. Nach eigenen Angaben wollte er mit dem Gedicht den Unterschied zwischen erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik erklären.

Fall Böhmermann noch nicht am Ende

Die Staatsanwaltschaft in Mainz ermittelte anschließend wegen des Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Zum einen hatte Erdogan Strafantrag wegen Beleidigung gestellt (Paragraf 185 des Strafgesetzbuches). Zum anderen stimmte die Bundesregierung Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten zu (Paragraf 103).

Mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Mainz ist der Fall Böhmermann aber noch nicht am Ende: Das Hamburger Landgericht verhandelt am 2. November mündlich über die zivilrechtliche Unterlassungsklage Erdogans wegen Böhmermanns Schmähgedicht. Es handelt sich dabei um das sogenannte Hauptsacheverfahren. In einem vorgelagerten einstweiligen Verfahren hatte das Gericht Erdogan im Mai teils Recht gegeben und die Wiederholung bestimmter Passagen untersagt.

Das Landgericht Hamburg veröffentlichte anschließend das Gedicht und markierte alle Stellen, die Böhmermann nicht mehr wiederholen darf. Übrig blieben folgende Sätze:

Sackdoof, feige und verklemmt,

ist Erdogan, der Präsident.

(....)

Er ist der Mann, der Mädchen schlägt

und dabei Gummimasken trägt.

(...)

und Minderheiten unterdrücken,

(...)

Kurden treten, Christen hauen

(...)

Der türkische Präsident will im Hauptsacheverfahren im November erreichen, dass der gesamte Text verboten wird. Böhmermann hingegen akzeptiert die Streichungen nicht.

Die juristischen Grundlagen für den Fall Böhmermann Das juristische Vorgehen der Türkei und ihres Staatschefs Recep Tayyip Erdogan gegen den Satiriker Jan Böhmermann fußt vor allem auf zwei Paragrafen des Strafgesetzbuches (StGB): Der Paragraf 185 StGB definiert den Tatbestand der Beleidigung, der je nach Schwere der Tat mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Juristen verstehen unter Beleidigung die „Kundgabe von Missachtung oder Nichtachtung in beliebiger Form“. Üble Nachrede und Verleumdung gelten als weitere Delikte gegen die Ehre und sind in den Paragrafen 186 bis 188 des StGB geregelt. Die Staatsanwaltschaft nimmt die Strafverfolgung aber erst auf, wenn der in seiner Ehre Verletzte einen Strafantrag stellt. Es geht hier also um ein sogenanntes Antragsdelikt, nicht um ein Vergehen, das die Justiz immer verfolgen muss. Laut Paragraf 103 StGB muss mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe rechnen, wer einen ausländischen Staatschef beleidigt. Denn ausländische Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder und diplomatische Vertreter genießen nach deutschem Recht den Schutz ihrer Ehre - egal ob sie sich im In- oder Ausland aufhalten. Ist Verleumdung im Spiel, drohen sogar bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug. Voraussetzung für eine Strafverfolgung ist laut Paragraf 104a StGB allerdings, „dass die Bundesrepublik Deutschland zu dem anderen Staat diplomatische Beziehungen unterhält (...), ein Strafverlangen der ausländischen Regierung vorliegt und die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt“.

Von dpa/afp/RND/wer