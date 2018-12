Am Dienstag feiert die RTL-Serie „Unter uns“ ihr Jubiläum und zeigt die 6000. Folge. Im Interview blickt die Schauspielerin Isabel Hertel zurück auf 24 Jahre als Ute Kiefer, gibt Einblick in ihren Dreh-Alltag und verrät, was „Unter uns“ von „GZSZ“ unterscheidet.