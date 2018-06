Hannover

Thirty Seconds to Mars, Muse und die Foo Fighters– rund 80 Bands bespielen bei Rock am Ring drei Tage lang die Bühnen. Etwa 70 000 Besucher feiern mit. Doch auch wer zu Hause geblieben ist, kann mitrocken – kostenlos im Livestream.

Die Telekom streamt Konzerte live über ihre Plattform MagentaMusik 360. Dort kann man sogar in die 360-Grad-Perspektive wechseln. Auch auf EntertainTV soll das Festival auf drei Kanälen (ab Kanal 131) gezeigt werden und in der MagentaMusik 360-App können daheimgeblieben Musikfans die Auftritte zahlreicher Bands verfolgen. Auf der Website von Rock am Ring kann man den Livestream ebenfalls sehen.

Der Fernsehsender 3Sat überträgt das Konzert der britischen Rockband Muse am Samstagabend live. Am Samstag ab 20.15 Uhr zeigt der Sender außerdem weitere Highlights des Festivals.

Von Anna Schughart/ RND