Berlin. Der ehemalige Anwalt von Altkanzler Helmut Kohl wurde auf der Delegiertenversammlung des Verbandes am Sonntag einstimmig zum Nachfolger von Hubert Burda (76) bestimmt, der das Amt seit 1997 inne hatte, teilte der VDZ mit. Burda wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Holthoff-Pförtner stammt aus der Gesellschafterfamilie der Funke Mediengruppe („Westdeutsche Allgemeine“, „Gong“), die in den vergangenen Jahren verstärkt in das Zeitschriftengeschäft investiert hat. Er gilt als ein unternehmerisch und politisch denkender sowie agierender Verleger. Im 20. Jahr seiner Amtszeit hatte sich Burda entschieden zurückzutreten. In Burdas Zeit fällt die rasante Expansion des Internets. Er setzte sich bei seinen Verbandskollegen dafür ein, die Herausforderungen der neuen digitalen Welt anzunehmen. Dem VDZ mit seinen Landes- und Fachverbänden gehören mehr als 400 Verlage in Deutschland mit 6000 Titeln an.

Von RND/dpa