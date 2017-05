Köln. Jeder war mal jung, auch William Shakespeare, der große Britpoet und Dramenkönig. Wenig ist bekannt über die persönlichen „roaring Twenties“ Shakespeares, das mag Craig Pearce’ Fantasie beflügelt haben, als er die Bücher zur TNT Serie „Will“ schrieb. Zur Erinnerung: Pearce war der langjährige Ko-Autor von Baz Luhrmann, und das war der Mann, der Shakespeares „Romeo und Julia“ 1996 fürs Kino zu einer hippen Zeitenschmelze aufgejazzt hat. Als Romeo brachte damals Leonardo Di Caprio die Kinozuschauerinnen zuhauf um den Verstand. Und den Pilotfilm zu „Will“ hat Shekhar Kapur gedreht, und der hat auch Erfahrung mit dem Elisabethanischen Zeitalter. Er hat die beiden opulenten „Elizabeth“-Filme mit Cate Blanchett (1998 und 2007) gedreht.

Shakespeare als „Rockstar des 16. Jahrhunderts“

Den Shakespeare spielt der Newcomer Laurie Davidson, der bei der Rollenvergabe noch auf der Schauspielschule weilte, und der zuvor nur als namenloser Partygast in der Fantasykomödie „Vampire Academy“ (2014) zu sehen war. Die Macher der Serie betrachten Shakespeare als „Rockstar des 16. Jahrhunderts“ und genauso sieht Davidson auch aus. Versprochen wird„eine Energie und ein Stil, die anders sind als alles, was derzeit im Fernsehen zu sehen ist.“ Große Leute, große Worte – passend zum großen Sujet.

Erzählt wird, wie die junge Alice Burbage (Olivia DeJonge) von Shakespeares wildem Genie angezogen wird. Sie ist die aufsässige Tochter von James Burbage (Colm Meaney, Serienfans bekannt aus der Westernserie „Hell on Wheels“), einem Zimmermann, der von dem Wunsch angetrieben wird, das erste feste Londoner Theater seit römischen Zeiten zu erbauen. Alice’ Bruder Richard Burbage (Mattias Inwood) ist ein selbstverliebter Schauspieler, der Shakespeare im Theater mehr zufällig über den Weg läuft, woraus dann das berühmteste Autor-Schauspieler-Gespann aller Zeiten erwächst. Das alles plus Kameraschnickschnack und moderne Rockmusik – fast könnte man nach Ansicht des Trailers glauben, der schmucke Will aus Stratford-upon-Avon sei ein Punk gewesen.

Ausstrahlung einen Tag nach dem US-Start

Der Pay-TV-Sender TNT Serie bringt „Will“ nur einen Tag nach dem Serienstart beim amerikanischen Mutterkonzern nach Deutschland. Am Dienstag, 11. Juli, geht es los, dann tritt „Will“ mit Originalton-Option in den Wettstreit mit all den anderen wunderbaren Zeiträubern aus dem Serienwald. Und dann gilt’s, dann werden sich Pearce und die Leute von TNT die bange Frage stellen, die schon Hamlet umtrieb: „To be or not to be.“

Von Matthias Halbig / RND