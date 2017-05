New York. Der US-Musiker Kanye West hat sich offenbar aus den sozialen Medien zurückgezogen. Die Accounts des Musikers bei den sozialen Netzwerken Twitter und Instagram waren bereits am Freitag aus bisher ungeklärten Gründen einfach schwarz geblieben und waren nicht mehr auffindbar.

„Diese Seite ist leider nicht verfügbar. Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt. Gehe zurück zu Instagram“, hieß es auf der Foto-Plattform. West oder ein Vertreter des Musikers und Modedesigners waren für Nachfragen, ob West die Konten gelöscht habe, zunächst nicht zu erreichen. Bei Instagram hatte West 2,6 Millionen Fans – bei Twitter folgten ihm rund 27 Millionen Menschen.

Kanye West fehlt bei Met-Gala

Der Sänger fehlte bereits in der vergangenen Woche bei der Met-Gala in New York, bei der er sonst eigentlich Stammgast ist. Seine Ehefrau Kim Kardashian West sagte, ihr Mann sei daheim und würde sich eine Auszeit nehmen.

Der Sänger war im November vergangenen Jahres wegen Schlafmangels und Abgeschlagenheit in ein Krankenhaus eingeliefert worden und musste später sogar Auftritte seiner „Saint Pablo“-Tournee absagen.

Zuletzt war der Twitter-Account des 39-Jährigen im August vergangenen Jahres offline. Damals handelte es sich allerdings um einen technischen Fehler. Bereits 2016 spekulierten Fans über eine Werbemasche des Sängers. Denn nur wenige Tage nach dem vermeintlichen Löschen seines Twitter-Accounts veröffentlichte der Mann von Kim Kardashian ein neues Album.

Von RND/dpa/are