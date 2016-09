Hamburg. Da ist der Agentur Kolle Rebbe ein echter Brüller gelungen: Im neuen Lufthansa-Werbespot, der seit kurzem auch im Fernsehen zu sehen und Teil einer neuen Imagekampagne der Airline ist, wird der Name Lufthansa nicht einmal erwähnt.

Stattdessen ist der Spot eine Hommage an den Hollywood-Klassiker „Der Teufel trägt Prada“ (2006).

In einer wuseligen Agentur in New York bricht Panik aus, denn der gnadenlose CEO Wilson, eine Dame, die an die legendäre „Vogue“-Chefin Anna Wintour und ihr Film-Alter Ego Meryl Streep erinnert, ist im Anflug. Die ganze Truppe ist gelähmt vor Angst, bis der erlösende Satz fällt: „She’s flying with the Germans“, sie fliegt mit den Deutschen.

Auf einmal sind alle entspannt – denn die Chefin ist es auch, und somit die Gefahr noch gerade einmal gebannt .... Benita Struve, Leiterin Marketing-Kommunikation bei Lufthansa, sagte dem Fachmagazin „Werben und Verkaufen“: „Wir wollen auf sympathische und unterhaltsame Art und Weise die Markenwahrnehmung als Premium-Airline stärken.“

Das dürfte gelungen sein.

Von RND/dk