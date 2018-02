„Our Cartoon President“ ist Karikatur hoch zwei

Göttingen. Eine solche Rede zur Lage der Nation hätte sich das Original sicher auch gewünscht: Zur State of the Union Address im US-Repräsentantenhaus ist das Rednerpult zur riesigen Kabine eines Feuerwehrautos umgebaut, alles gerät zur großen Trump-Show. Doch dieses Szenario hat sich ausnahmsweise mal nicht der Präsident ausgedacht.

Diese Rede hält Donald Trumps Cartoon-Alter Ego in der neuen Politsatire „Our Cartoon President“ von Showtime, die seit dieser Woche auch bei Sky in Deutschland abrufbar ist. Ausgedacht hat sich die Serie das Team um Stephen Colbert, in dessen Latenight-Show der Cartoon-Trump schon mehrere Live-Auftritte hatte.

Trotzig wie ein kleines Kind tapst der Präsident durch die Weltpolitik

Dass es Colbert nicht so mit den Republikanern hat, ist kein Geheimnis: Vor seinem Wechsel zur Late Show von CBS hatte der Satiriker fast zehn Jahre lang den „Colbert Report“ auf dem Spartensender Comedy Central moderiert, eine Parodie auf den rechtspopulistischen TV-Sender Fox News. Bei CBS tat er sich dann aber zunächst schwer, die Nachfolge des großen David Letterman anzutreten. Trumps Kandidatur 2015 war da für ihn ein echter Glücksfall.

Nun hat er Trump dorthin zurückgeholt, wo der Unternehmer bekannt wurde - ins Fernsehen. Trotzig wie ein kleines Kind tapst der gezeichnete Präsident durch die Weltpolitik, unterstützt von zwei Söhnen mit IQ auf Zimmertemperatur und einer eiskalten Geschäftsfrau als Tochter, hofiert vom diabolischen Talkshow-Moderator Sean Hannity und den eher farblos wirkenden Elite-Republikanern in Washington.

Die Russland-Affäre spielt in der Serie bisher keine Rolle

Aber auch die beiden Chef-Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer kommen nicht gut weg. Ihnen reicht es schon völlig aus, wenn Trump in seiner Rede vor dem Repräsentantenhaus schon nur das Wort „Fortschritt“ erwähnt, um ihre Wählerschaft zufriedenzustellen. „Sie müssen das noch nicht einmal wirklich meinen“, lässt die Zeichentrick-Pelosi den Präsidenten wissen. Naturkatastrophen? Da schickt Trump lieber eine Armee von Doppelgängern hin - die dann allerdings den Job besser erledigen als das Original.

Luft nach oben hat die Serie noch, was zum Beispiel Trumps Twitter-Obsession und seine rechtsextremen Unterstützer, die Alt-Right-Bewegung angeht. Beides kommt bisher deutlich zu kurz, und auch die Russland-Ermittlung, die wie ein Damokles-Schwert über Trumps Präsidentschaft schwebt, wird nur am Rande thematisiert.

Zwei halbstündige Episoden gibt es bislang, beide sind in Deutschland über das Streaming-Angebot von Sky abrufbar. Am Sonntag wird in den USA die dritte Folge ausgestrahlt. Eine TV-Ausstrahlung folgt dann ab dem 3. April immer dienstags gegen 22 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

Von Axel Wagner/RND