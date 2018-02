ProSiebenSat.1 blickt auf Rekordjahr 2017

Unterföhring. Wie die ProSiebenSat.1-Gruppe in einem Unternehmensschreiben bekanntmachte, habe der Konzern im Jahr 2017 Umsatz und Ergebnis erneut gesteigert und damit ein weiteres Rekordjahr geschrieben. Insgesamt erwirtschaftete der Konzern im Gesamtjahr 51 Prozent des Konzernumsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts. Im Vorjahr lag die Zahl in diesem Bereich bei lediglich 47 Prozent.

Wie ProSiebenSat.1 mitteilt, wuchs der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro, während er im Vorjahreszeitraum bei rund 3,8 Milliarden gelegen hatte. Zugleich erhöhte sich der Vorsteuer-Gewinn um 3 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss übertraf den Vorjahreswert ebenfalls um 3 Prozent und erreichte 550 Millionen Euro (Vorjahr: 536 Mio Euro).

Wechsel des Chefpostens erfolgt im Juni

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, teilte in dem Schreiben am Mittwoch mit: „Wir hatten 2017 einen starken Endspurt. So konnten wir auf Jahressicht weiter profitabel wachsen und haben erstmals die Umsatzmarke von 4 Millarden Euro übertroffen. Im Vergleich zu 2009 ist das eine Steigerung von knapp 50 Prozent. Im selben Zeitraum haben wir den Nettogewinn verdreifacht und die Nettofinanzverschuldung etwa halbiert. So eine Leistung ist in einem hoch dynamischen Umfeld wie der Medienbranche einmalig und ich bin stolz darauf, diesen Weg mit diesem großartigen Team gegangen zu sein.“

Ebeling wird im Juni vom früheren Chef des britischen Hausgerätekonzerns Dyson, Max Conze, abgelöst. Der 48-Jährige wird dann Vorstandsvorsitzender der Münchner Sendergruppe.

Drei-Säulen-Strategie seit Jahresanfang

Ebeling geriet im Herbst letzten Jahres in die Kritik, als er das eigene Publikum bloßstellte und seine Position damit diskreditierte. „Es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert“, beschrieb Ebeling eine gewisse Zuschauerzielgruppe.

Unter der strategischen Diversifizierung versteht das Unternehmen seit Jahresanfang eine sogenannte Drei-Säulen-Strategie, auf die ProSiebenSat.1 baut. Der Konzern stellt sich auf die drei Säulen „Entertainment“, „Content Production & Global Sales“ und „Commerce“ und reagiert damit nach eigenen Angaben auf das dynamische Umfeld der TV-Branche.

Von RND/krö