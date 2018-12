Los Angeles

Nummer-Eins-Hits, offizieller WM-Song und goldene Schallplatten: Rapper Pitbull (37) hat in den vergangenen Jahren wirklich einen guten Lauf gehabt. Nun aber hat der Amerikaner sich an einem Song versucht, der auf nicht ganz so viel Gegenliebe bei den Fans zu stoßen scheint. Für den Film „Aquaman“ hat er den Megahit von Toto „ Africa“ gecovert.

Auf Youtube hat Pitbull dafür bereits fast 100.000 „Daumen runter“ erhalten – und lediglich knapp 20.000 „Daumen hoch“. Die Kommentare der Zuschauer unter dem Video – ziemlich deutlich. Von „Ich musste einen zweiten Account eröffnen, um das Video gleich zweimal schlecht zu bewerten“ über „Wer hat dir das Recht gegeben?“ bis hin zu „Das ist etwas, was nicht existieren sollte“.

Immerhin eins könnte den Rapper trösten: Das Video hatte trotz aller Kritik innerhalb der ersten zwei Wochen bereits mehr als 2,6 Millionen Aufrufe.

Von RND