Rekordbeteiligung beim „Goldenen Spatz“

Erfurt. Neuer Rekord beim Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“: Für alle fünf Kategorien des Wettbewerbs seien in diesem Jahr mit 196 deutschsprachigen Filmen und Fernsehbeiträgen so viele Produktionen, wie noch nie eingereicht worden, sagt Festivalleiterin Nicola Jones. Drei Auswahlkommissionen hätten in den vergangen Tagen 94 Stunden Material gesichtet - eine deutliche Steigerung zu den 65 Stunden im vergangenen Jahr.

Bis zur Entscheidung über die Vergabe der begehrten Spatzen am 15. Juni stehe vor den Festival-Machern jetzt noch sehr viel Arbeit. Aus den zahlreichen Bewerbungen für die Kinderjury müssten jetzt die geeigneten 9- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen aus allen Bundesländern sowie aus Österreich, der Schweiz, Südtirol, dem Fürstentum Liechtenstein, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und aus Luxemburg herausgesucht werden, sagte Jones.

Parallel werde das Wettbewerbsprogramm zusammengestellt. In jeder Kategorie (Kino-/Fernsehfilme, Kurzfilme, Serie/Reihe, Information/Dokumentation und Unterhaltung) könnten am Ende fünf bis acht Produktionen an den Start gehen. Zudem warte die 26. Auflage des Festivals auch wieder mit einem medienpädagogischen Programm in Gera und einem für Fachbesucher in Erfurt auf.

Das jährlich in den beiden Thüringer Städten stattfindende Festival ist das größte seiner Art in Deutschland. In der gleichnamigen Stiftung engagieren sich neben den Sendern MDR, ZDF und RTL auch die Thüringer Landesmedienanstalt und die Mitteldeutsche Medienförderung. 2017 kamen 17.000 Besucher zum „Goldenen Spatz“. In diesem Jahr beginnt das Festival am 10. Juni in Gera.

