Russland verhängt Gesetz gegen ausländische Medien

Moskau. Das russische Parlament hat am Mittwoch einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der die Registrierung von Medien, die ihre Finanzierung aus dem Ausland erhalten, zur Pflicht macht. Internationale Medien können jetzt außerdem als „ausländische Agenten“ eingestuft werden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Präsident Putin muss das Gesetz jetzt noch verabschieden. Das Gesetz wird als Reaktion auf die USA gesehen, die den russischen Auslandssender RT (vorher Russia Today) zuvor gezwungen hatten, sich als ausländischer Agent in den Staaten zu registrieren. Dem Sender wurde vorgeworfen, sich als Teil einer größeren Kampagne in die US-Präsidentenwahl eingemischt zu haben. Moskau bestritt diese Vorwürfe. Auch der deutsche RT-Ableger gerät immer wieder in den Verdacht, russische Staatspropaganda zu betreiben.

Deutsche und amerikanische Medien vom Gesetz betroffen

Unter das Gesetz würde auch das Medium „Deutsche Welle“ (DW) fallen. Ein Sprecher des Auslandsradiosenders sprach sich gegen die neuen Regelungen aus. Der Deutsche Journalistenverband verurteilte das Gesetz scharf. Es sei dazu gemacht, ausländische Medien zu gängeln, sagte der Verband. Das Gesetz wird in Russland selbst nicht so eindeutig gesehen: Der stellvertretende Parlamentschef Pjotr Tolstoi sagte, dass es keine Schwarzen Listen geben solle und dass Medien auch nur unter bestimmte Kriterien eine Registrierung erfahren werden. Der Politiker Leonid Lewin betonte, dass primär amerikanische Medien unter das Gesetz fallen sollen. Pawel Scharikow, russischer Experte für Amerika-Studien, glaubt, dass das Gesetz nur selektiv umgesetzt werden wird.

Probleme zwischen Russland und USA nicht neu

Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Streit zwischen Moskau und Washington gegeben. Dem Zwist rund um RT war ein Eklat vorausgegangen, als die USA 2016 russische Diplomaten des Landes verwiesen hatte. Anschließend sorgte Russland für den Abzug mehrerer US-Diplomaten aus ihrem Land. Das russische Konsulat in San Francisco wurde geschlossen, und auch der Vorwurf der Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl steht nach wie vor im Raum.

Von Jan Heemann / RND