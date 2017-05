München. Für die Liebe ist es nie zu spät – nach diesem Motto will Sat.1 eine Datingshow für Senioren ins Programm nehmen. Teilnehmen kann nur, wer die 60 bereits überschritten hat. Gedreht werden soll ab Spätsommer in einem Hotel in der Schweiz, wie der Sender mitteilt. Sat.1 hat sich für das Projekt die Rechte an der TV-Reihe „Hotel Römantiek“ gesichert, wie das Original in Belgien heißt, wo die erste Staffel bereits gelaufen ist. Darin meistern Senioren in den Schweizer Bergen gemeinsam Aufgaben und haben Gelegenheit, sich beim Candle-Light-Dinner näher kennenzulernen.

Wie die Show auf Deutsch heißen wird, steht dem Sender zufolge noch nicht fest. Auch über die Zahl der Folgen und den Sendetermin sei noch nicht entschieden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger lobt die „neue, frische Erzählform“ von „Hotel Römantiek“ und die „berührenden, aber auch humorvollen Geschichten“, die dabei erzählt würden. Singles ab 60, die noch an die große Liebe glauben, können sich ab sofort bewerben.

Von RND/dpa