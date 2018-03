Schülerinnen singen Anti-Heidi-Klum-Song

Hamburg. Mit einem selbst komponierten Song protestieren Hamburger Schülerinnen gegen die Sendung „Germany’s Next Topmodel“ von Heidi Klum. In den sozialen Netzwerken stößt das Video, das gemeinsam mit der Lobbygruppe Pinkstinks entstanden ist, auf große Resonanz – schon mehr als 170 000 Menschen haben das Video auf YouTube und Facebook angesehen.

„Klar, bringt „Germany’s Next Topmodel“ Spaß, während ich das sehe. Aber danach fühle ich mich falsch“, sagt zum Beispiel die 14-jährige Lynne. Zusammen mit ihren Freundinnen hat sie den Song „Not Heidis Girl“ aufgenommen, Schauplatz des Videos ist eine Hamburger Stadtteilschule.

Der Song greift den Hashtag #NotHeidisGirl der feministischen Gruppe Vulvarines auf und wendet sich gegen die in der Sendung propagierten Schönheitsideale. „Ich bin mehr als mein Aussehen“, singt zum Beispiel eines der Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren, ein anderes zeigt sich tough beim Kickboxen. Sie halten Miniposter gegen die Glastür der Schule, auf denen steht: „Bodyguards? Limousine? Klar, wenn ich Kanzlerin bin“ oder „Don’t follow influencers, follow your Dreams – Folge keinen Einflüsterens, folge deinen Träumen.“

Leadsängerin Aliya Ilgin sitzt in der Turnhalle der Schule auf einer Bodenturnmatratze, spielt Akustikgitarre und singt zum Chor ihrer Mitschülerinnen gegen die „mageren Frauen in hochhackigen Schuhen“ an.

Geschrieben wurde das Lied von Pinkstinks-Mitarbeiter Marcel Wicker, Regie führt die Schauspielerin Lara Maria Wichels, die auch einen eigenen YouTube-Kanal „LuLikes“ hat. Die 25-Jährige erinnert sich gut daran, 15 Jahre alt und von der Perfektion bei „GNTM“ gestresst gewesen zu sein. „Mir war es wichtig, dass die Kids ihre eigenen Ideen umsetzen“, sagt sie.

Kritik an der TV-Castingshow gibt es immer wieder – und auch bei den Zuschauern löst das Format nicht nur positive Reaktionen aus: Die Mehrheit der Deutschen ist einer aktuellen Umfrage zufolge der Ansicht, dass „GNTM“ ein falsches Schönheitsideal vermittle.

Von RND/iro/dpa