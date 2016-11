Hannover. Der Schalter ist umgelegt: Seit diesem Donnerstag sendet der vormals nur für Sky-Abonnenten sichtbare Sportnachrichtenden Sky Sport News HD als Free-TV-Angebot. Im Interview erklärt Senderchef Dirk Grosse (48), warum sich Sky zu diesem Schritt entschieden hat und was die Zuschauer auf Sky Sport News HD erwartet.

Herr Grosse, bitte erklären Sie: Was ist Sky Sport News HD und was gibt es auf dem Sender zu sehen?

Den Sender gibt es seit 2011. In erster Linie stehen wir für „rolling news“, also für ständig aktualisierte Nachrichten aus der Welt des Sports. Von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr in der Nacht gibt es jede halbe Stunde frische News, dazu läuft ständig ein Ticker über den Bildschirm. So wird der Zuschauer auch informiert, wenn er den Ton ausgeschaltet hat.

Warum hat sich Sky dazu entschieden, das Angebot freizuschalten?

Wir wählen diesen Weg, um Reichweite zu erzielen, Werbeerlöse zu generieren und natürlich auch, um auf unsere erstklassigen Sky-Produkte aufmerksam zu machen. Wir sind überzeugt, dass die sportbegeisterten Zuschauer unseren Sender schätzen und dementsprechend stark nutzen werden.

Sky und Sport – da denken die meisten an Fußball. Ist dieser Sport auch bei Sky Sport News HD das Maß aller Dinge?

Grundsätzlich ja. Fußball ist in Deutschland klar die Lieblingsportart. Das spiegelt sich auch in unserem Programm wider. Aber wir haben auch Rechte an der Handball-Champions-League und an der Handball-Bundesliga. Das ist ebenfalls ein spannendes Feld. Dazu begleiten wir ab Sommer die ATP-Serie im Tennis und sind bereits Wimbledon-Partner. Wir wollen Sportarten abbilden, die im Prinzip jedermann selbst ausführen kann, da auch mehr Bezug dazu da ist. Sky Sport News HD bietet also deutlich mehr als nur Fußball. So gehören beispielsweise bald auch Dokumentationen, Eigenformate und Magazine zum Angebot.

Am Freitag überträgt Sky Sport News HD ab 19.30 Uhr die Bundesliga-Partie zwischen Mainz und dem FC Bayern. Wird es solche Bonbons für nicht zahlende Kunden häufiger geben?

Ausschließen kann man nichts. Aber die Fußball-Bundesliga bleibt bei uns im Pay-TV. Mit dem Spiel am Freitag wollen wir den Zuschauern eins zu eins die Abo-Welt zeigen – damit der ein oder andere sieht, wie das Pay-TV-Angebot aussieht und was er ohne dieses Angebot verpasst.

Wer wird das Spiel kommentieren?

Wolff-Christoph Fuss.

Wenn das mit der Fußball-Bundesliga eine Ausnahme ist: Bietet Sky Sport News HD dem Zuschauer andere Livesportübertragungen?

Wie es der Sendername sagt, stehen News im Vordergrund. Aber ab Februar wird es ausgewählte Spiele der Handball-Champions-League live geben.

Sky-Senderchef Dirk Grosse. Quelle: Sky

Wie viele Reporter sind im Einsatz?

20. Und das ist unsere Stärke. Wir können blitzschnell reagieren, unsere Leute dorthin schicken, wo etwas passiert. Ob eine Trainerentlassung mitten in der Nacht oder Ereignisse wie jetzt der tragische Flugzeugabsturz mit dem Team des brasilianischen Erstligisten Chapecoense in Kolumbien. Wenn wir es als notwendig erachten, können wir mit unseren Teams rund um die Uhr dort sein, wo andere vermutlich nicht sind.

Bisher konnten die rund 4,7 Millionen Sky-Abonnenten Ihren Sender gucken, im September schalteten durchschnittlich 640 000 Zuschauer pro Tag ein. Jetzt können Sie rund 37 Millionen Haushalte erreichen. Haben Sie ein Quoten-Ziel?

Einen Sender wie Sky Sport News HD gab es bislang noch nicht frei. Es ist also nicht leicht, eine Prognose abzugeben. Die ersten Monate werden zeigen, wie der Fernsehmarkt uns annimmt. Uns geht es zunächst um diese Beobachtung.

Sie konnten Jörg Wontorra als Gesicht für einen sonntäglichen Fußball-Talk gewinnen. Dieser wird ab Sommer parallel zum „Doppelpass“ von Sport1 laufen. Was versprechen Sie sich von der Verpflichtung Wontorras?

Unterhaltung mit Tiefgründigkeit. Dass Jörg Wontorra zu den besten Talkern gehört, ist unbestritten. Er transportiert Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Wir freuen uns darauf.

Wird es neben Wontorra weitere neue Sky-Gesicher geben?

Lassen Sie sich überraschen.

Sky Sport News HD ist ab heute freigeschaltet, der Sender ist somit nicht mehr Teil des Sky-Abonnements. Empfangen können Sie SSNHD über Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver und TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier wird SSNHD ab heute gelistet.

Von RND/Eric Zimmer