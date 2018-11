Köln

In der Show „Die Höhle der Löwen“ kämpfen Gründer um Geld von den Unternehmern Ralf Dümmel, Judith Williams, Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer, um ihr Start-Up ausbauen und ihr Produkt besser am Markt platzieren zu können. Die zehnte Folge des Vox-Formats am Dienstagabend (20.15 Uhr) beginnt mit harter Kritik für einen Gründer.

„Prezit“ aus der Schweiz

Volle Mülleimer – wen nervt das nicht! Alex Baechler jedenfalls hatte die Nase voll von stinkenden Abfällen und entwickelte „Prezit”: den Abfalleimer mit Komprimierfunktion. Der erste Clou: Durch das Pressen kann der Abfallsack laut Gründer zwei bis dreimal mehr gefüllt werden als bei einem normalen 35-Liter-Eimer. Der zweite Clou: Auch mit Mega-High-Heels à la Judith Williams lässt sich der Müll komprimieren.

Doch die Mienen der „Löwen“ bleiben skeptisch. Irgendwie fehlt die Faszination. Oder ist das Pressen zu kompliziert? Eine Press-Diskussion entsteht – wann kann wie gepresst, wann dann wieder nachgefüllt werden? Frank Thelen ist raus – „Das scheint mir ein echter Rohrkrepierer zu sein.“ – und Dagmar Wöhrl regt sich nur noch auf: „Absolut kein Investment-Case, aber noch nicht mal das kleinste!“

Aber dann wartet Baechler mit einem Kohlegranulat auf. „Stop the stink“ soll Gerüche im Mülleimer verhindern. Ralf Dümmel gefällt es, und er widerspricht den anderen „Löwen“: „Das ist ein spannendes Thema!“ Baechler steckt die harte Kritik von Williams, Wöhrl und Co. weg und das Angebot von Dümmel ein: 125.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Die „Löwen“ haben nur noch eine Bitte an Dümmel: „Mach’ das Ding cooler!“ Ein flotter Spruch fehle. Thelen: „If you can trash it, you can dream it.“

„Nero“ aus Augsburg

„Bio“ ist ja mittlerweile in aller Munde. Aber Bio-Grillkohle, das ist neu. Das sagen jedenfalls die Gründer Aaron Armah und Jakob Hemmers. „Nero“ soll die weltweit erste und einzige Grillkohle mit Bio-Zertifizierung aus heimischen Wäldern sein. Die „Löwen“ nicken beeindruckt.

„Jedes Jahr werden in Südamerika und Afrika hunderttausende Tonnen Tropenholz abgeholzt und irrsinnigerweise einmal um die Welt transportiert, um dann bei uns im Grill auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden”, erklärt Armah die Idee zur Bio-Grillkohle weiter. Die „Löwen“ nicken noch beeindruckter. „Wir haben die Kohle, Sie die Expertise – vielleicht ist es auch umgekehrt?“, schließt Armah die Präsentation. Sehr gelungener Auftritt.

Wöhrl findet allerdings auch hier das Haar in der Suppe: Umweltbewusstsein und Kohle passen nicht zusammen. Kohle werde immer einen Ausstoß haben – egal, ob zertifiziert oder nicht. Das Grillen selbst ist das Problem, tönt nun auch Georg Kofler. Mensch, das Produkt sieht doch so gut aus – wie so ein Kultprodukt à la Dümmel! Aber nein, kein „Löwe“ beißt an den Wunschdeal von 100.000 Euro für zehn Prozent an. Schade!

Von Amina Linke / RND