Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen den Chefredakteur des Recherchebüros Correctiv, Oliver Schröm. Der Investigativjournalist ist wegen seiner Recherchen zum Cum-Ex-Steuerskandal in den Fokus der Behörde geraten, wie Correctiv am Dienstag in Berlin bekanntgab.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) die Ermittlungen wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und unbefugter Verwertung. Grundlage ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Oliver Schröm : „Das ist Kriminalisierung von Journalismus“

Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte eine Sprecherin der Behörde. Das Verfahren sei bereits am 30. Mai aus der Schweiz übernommen worden. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft Zürich nach Correctiv-Angaben gegen Schröm wegen des Vorwurfs „Wirtschaftlicher Nachrichtendienst ( Wirtschaftsspionage) und Verletzung des Geschäftsgeheimnisses“. Oliver Schröm schreibt bei Twitter: „Das ist eine Kriminalisierung von investigativem Journalismus“. In einem offenen Brief an die Justizministerin Katarina Barley und Finanzminister Olaf Scholz schreibt Correctiv, dass es das erste Mal sei, dass dieser Paragraf auf einen Journalisten angewendet werde.

Correctiv hatte im Oktober in Kooperation mit 18 Medienhäusern aus zwölf europäischen Ländern investigative Recherchen zu Cum-Ex-Geschäften veröffentlicht. Demnach sind dem Fiskus in diesen Ländern mit Cum-Ex- und ähnlichen Aktiengeschäften mindestens 55 Milliarden Euro entgangen.

Oliver Schröm beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit den Steuerdeals. Bereits im vergangenen Jahr war er, damals noch als Reporter des ARD-Magazins „Panorama“, Teil eines Rechercheteams von NDR, „ Zeit Online“ und „Die Zeit“ zu den Geschäften. Der Investigativjournalist war Ende 2017 zu dem gemeinnützigen Recherchebüro gewechselt.

