„Super Mario“ kommt auf’s Smartphone

Tokio. Die legendäre Videospielfigur „Super Mario“ erlebt ab kommenden Monat auch auf dem iPhone Abenteuer: Die Smartphone-App Super Mario Run kommt am 15. Dezember auf den Markt, wie der japanische Spielehersteller Nintendo am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

#SuperMarioRun jumps and runs on iPhone & iPad Dec 15th for $9.99! Sign up to be notified when the app launches: https://t.co/TycpuPI3jN pic.twitter.com/W6ukNFZI3A — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 15, 2016

Super Mario Run wird den Angaben zufolge in zahlreichen Sprachen für 151 Länder und Regionen veröffentlicht. Das Spiel kann demnach zunächst kostenlos ausprobiert werden, wer aber „unbegrenzten Zugriff“ haben will, muss zahlen. In den USA soll der Preis bei 9,99 Dollar (9,29 Euro) liegen. Zunächst gibt es Super Mario Run nur für das iPhone von Apple, später soll es auch für Geräte mit dem Betriebssystem Android von Google herauskommen.

Ankündigung sorgt für Begeisterung

Apple hatte Anfang September bei der Vorstellung des iPhone 7 angekündigt, dass Spielefans sich auf eine App mit „Super Mario“ freuen können. Damals war die Begeisterung riesig.

Bereits im Sommer feierte eine Idee aus dem Hause Nintendo großartige Erfolge. Im Juli erschien die App „Pokémon Go“ und löste einen riesigen Hype aus. Die kleinen Spielemonster der Pokémon-Serie stammen zwar ursprünglich von Nintendo, das Spiel selbst wurde allerdings von der US-Firma Niantic programmiert.

Von RND/afp