Trump-Parodie begeistert Millionen

New York. Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten macht sich Schauspieler Alec Baldwin in der amerikanischen Comedy-Show „Satur Night Live“ über Donald Trump lustig. Doch der findet das offenbar gar nicht witzig und reagiert beim Kurznachrichtendienst Twitter gereizt auf die Parodie. „Total einseitig, nicht lustig und die Parodie von Baldwin kann gar nicht mehr schlimmer werden. Traurig“, schrieb Trump.

Jetzt geht der Streit zwischen dem Schauspieler und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump (70) in die nächste Runde. Der Hollywood-Star schrieb am Sonntag auf Twitter: „Veröffentlichen Sie ihre Steuererklärung und ich höre auf. Ha.“ Zuvor hatte er sich mit seiner Kollegin Kate McKinnon in einem Video über Trumps exzessive Nutzung des Kurznachrichtendienstes lustig gemacht.

Trump will Steuererklärung nicht veröffentlichen

Bereits vor zwei Wochen hatte Trump gegen die Comedyshow „Saturday Night Live“ gewütet, in der Baldwin den künftigen US-Präsidenten regelmäßig mit blondem Haar und gespitztem Mund als tumben, unkonzentrierten Mann gibt.

Im Wahlkampf hatte sich Trump geweigert, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, obwohl das bei Präsidentschaftskandidaten bisher überparteilicher Usus war. Die „New York Times“ berichtete, dass der Geschäftsmann Trump 1995 einen Verlust von 916 Millionen US-Dollar (umgerechnet 866 Millionen Euro) ausgewiesen habe. Steuerexperten kamen daraufhin zu dem Schluss, dass Trump auf diese Weise über zwei Jahrzehnte keine Steuern habe abführen müssen.

Von RND/dpa/are