WDR-Chef Tom Buhrow verdient am meisten

Hannover. Die ARD-Vorsitzende Karola Wille hatte mal ein hehres Ziel. Sie wolle dafür sorgen, dass die ARD in Zukunft offenlegt, was ihr Programm denn kostet. Und ging im September vergangenen Jahres mit gutem Beispiel voran. 275.000 Euro verdiene sie im Jahr als MDR-Intendantin, sagte sie gegenüber der Bild am Sonntag.

Am Hungertuch müssen die Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten wahrlich nicht nagen. Dennoch verdient der Chef des SR deutlich weniger als sein Amtskollege vom WDR in Köln. Die ARD hat nun erstmals das Jahresgehalt ihrer Topleute veröffentlicht.

Ein Jahr später legt der Senderverbund dann auch Zahlen vor. Penibel listet die ARD auf ihrer Webseite auf, was der Intendanten bis zum Volontär verdient. Karola Wille gehört übrigens nicht zum Spitzentrio unter den Topverdienern. WDR-Intendant Tom Buhrow verdient im Jahr 399.000 Euro – und ist damit Spitzenreiter. Sein Amtskollege vom Bayrischen Rundfunk, Ulrich Wilhelm, wird mit 367.000 entlohnt. NDR-Intendant Lutz Marmor bezieht jährlich 348.000 Euro.

Keine Angaben zu Beitrags- und Werbeeinnahmen

Außertariflich bezahlte Programmbereichsleiter müssen sich mit deutlich weniger zu Frieden geben. In der ARD-Familie verdienen sie zwischen 9880 und 12.477 Euro im Monat. Als Redakteur kann man Gehaltssprünge zwischen 3524 und 9908 Euro Monatslohn machen.

Fuchst sich der Leser in den Faktenwust, kommen interessante Zahlen zu Tage. Bei der Tagesschau und Tagesthemen kostet jede Sendeminute 1820 Euro. Eine Tatortfolge schlägt mit Produktionskosten von 1,4 Millionen Euro zu Buche. Bei bis zu 39 Folgen im Jahr fallen so 54,6 Millionen Euro für die Krimiserie an.

Doch in manchen Fragen bliebt die ARD-Vorsitzende wichtige Antworten schuldig: Wie viel die TV-Anstalt im Jahr 2016 durch Beiträge und Werbung eingenommen hat, erfährt man nicht. Lediglich für das Jahr 2015 ist bekannt, dass 5,727 Milliarden Euro am Gebühren flossen. Auch schweigt sich der Senderverbund darüber aus, was seine Programm- und Fernsehdirektoren im Jahr verdienen.

